Кметът Васил Терзиев отне правомощията на главния архитект на София

Кметът на Столичната община Васил Терзиев издаде заповед, с която отнема делегираните правомощия на главния архитект на София. Причината – липса на необходимото доверие и неефективно взаимодействие в администрацията.

От днес арх. Богдана Панайотова вече не изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП). При нужда тези правомощия ще се упражняват директно от кмета на София.

„Промените са необходими, за да се осигури управленска последователност, институционален контрол и по-ефективна координация,“ се посочва в заповедта.

Съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост, ще бъде в компетентността на заместник-кмета по финанси и здравеопазване Георги Клисурски.

Освен това, правомощието за внасяне на доклади по градоустройствени въпроси – включително предложения за изменение на Подробни устройствени планове и Общия устройствен план – вече ще се упражнява лично от кмета Васил Терзиев.

Тези промени, според общината, целят повишаване на контрола и прозрачността в управлението на столицата и подобряване на взаимодействието между отделните звена.