      петък, 07.11.25
          Война

          „Котелът" в Покровск е с по-голяма площ от Бахмут, ВСУ изпадат в безнадеждно положение

          Котелът в Покровск
          Котелът в Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Покровск, „котелът“ за украинската армия около Мирноград в момента надвишава общата площ на Бахмут – 44 квадратни километра срещу 42, пише „Военная Хроника“.

          Според Telegram канала, като цяло, вече не би било погрешно да се характеризира положението на останалите части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), хванати в капан от Русия там, като безнадеждно.

          Отбелязва се, че „самостоятелното им излизане е невъзможно и никакви сили няма да могат да деблокират обкръжението“. Единственият въпрос засега е колко украински войски остават в Мирноград.

