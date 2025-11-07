НА ЖИВО
          Кремъл: Честването на Болшевишката революция на 7 ноември е загубило актуалност

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кремъл официално се разграничи от отбелязването на 7 ноември – деня на Болшевишката революция от 1917 г. и най-големия празник от съветския период.
          Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че датата е изгубила своето значение в съвременния контекст.

          „7 ноември е загубил своята актуалност, което прави трудно да се прецени каква подкрепа може да има идеята за възстановяване на тази дата,“ коментира Песков пред журналисти.

          Изявлението му дойде в отговор на призив от страна на Комунистическата партия на Русия за връщане на празника в официалния календар.
          Песков уточни, че все още не се е запознал с предложението в детайли.

          „Честно казано, все още не съм чул това предложение,“ каза той. „Трудно е да се каже каква подкрепа може да има това предложение, така че може би първо трябва да получим мнението на други парламентарни фракции и едва след това да правим заключения,“ добави говорителят на Кремъл.

          Въпреки това Песков призна необходимостта от балансиран подход.
          Според него:

          „Е ясно, че от историческа гледна точка този празник е загубил своята актуалност до известна степен, но, от друга страна, трябва да разберем позицията на по-старото поколение, което е празнувало този празник през целия си живот.“

          Превратът в Петроград е извършен в нощта на 6 срещу 7 ноември 1917 г. (24 срещу 25 октомври по стар стил).
          В продължение на 70 години датата е чествана като Великата октомврийска социалистическа революция в СССР и други държави от комунистическия блок.

          Исторически погледнато, Руската революция започва още през март 1917 г. с абдикацията на царя, но впоследствие е „конфискувана“ от преврата, ръководен от Владимир Илич Ленин.
          Установяването на комунистическата власт не става без съпротива – както политическа, така и военна.

          Руските демократични партии не са имали опит в управлението, тъй като до 1905 г. в Русия не е съществувал истински парламент.
          За разлика от тях, Ленин, Троцки и техните съюзници, живели дълго на Запад, са били добре запознати с методите за контрол на политически системи в най-уязвимите им моменти, като болшевиките се оказват единствените, които се осмеляват да заграбят неограничената власт от царете.

