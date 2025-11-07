Кремъл официално се разграничи от отбелязването на 7 ноември – деня на Болшевишката революция от 1917 г. и най-големия празник от съветския период. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че датата е изгубила своето значение в съвременния контекст.
Изявлението му дойде в отговор на призив от страна на Комунистическата партия на Русия за връщане на празника в официалния календар. Песков уточни, че все още не се е запознал с предложението в детайли.
Въпреки това Песков призна необходимостта от балансиран подход. Според него:
Превратът в Петроград е извършен в нощта на 6 срещу 7 ноември 1917 г. (24 срещу 25 октомври по стар стил). В продължение на 70 години датата е чествана като Великата октомврийска социалистическа революция в СССР и други държави от комунистическия блок.
Исторически погледнато, Руската революция започва още през март 1917 г. с абдикацията на царя, но впоследствие е „конфискувана“ от преврата, ръководен от Владимир Илич Ленин. Установяването на комунистическата власт не става без съпротива – както политическа, така и военна.
Руските демократични партии не са имали опит в управлението, тъй като до 1905 г. в Русия не е съществувал истински парламент. За разлика от тях, Ленин, Троцки и техните съюзници, живели дълго на Запад, са били добре запознати с методите за контрол на политически системи в най-уязвимите им моменти, като болшевиките се оказват единствените, които се осмеляват да заграбят неограничената власт от царете.
