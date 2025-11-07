НА ЖИВО
          Икономика

          Кремъл: Интересите на „Лукойл" трябва да се спазват въпреки санкциите

          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че всички законни интереси на големи международни компании, включително руската „Лукойл“, трябва да бъдат зачитани според правилата на международната търговия.
          Той определи нарушенията в тази сфера като неприемливи, тъй като те подкопават глобалния търговски режим.

          „Смятаме, че всички законни интереси на голяма международна компания, в това число и руската ‘Лукойл’, трябва да бъдат зачитани в съответствие с правилата на международната търговия и икономически отношения. Нарушенията в тази област са неприемливи и подкопават световния търговски режим,“ отбеляза Песков.

          Той уточни:

          „Това е много голям играч на световния пазар. Но, от друга страна, този въпрос всъщност не засяга Кремъл. По-скоро става въпрос за търговски отношения и незаконни търговски ограничения от гледна точка на международното право.“

          На въпрос дали има връзка между казуса и преговорите за Украйна, Песков категорично отрече, като подчерта, че „това са напълно различни измерения.“

          Изявлението му идва, след като през октомври САЩ и Великобритания добавиха „Лукойл“ в своите санкционни списъци.
          Въпреки това американските санкции не се отнасят за сделки с Каспийския тръбопроводен консорциум и „Тенгизшевройл“.
          Ограниченията на Обединеното кралство също имат изключения, които не засягат находищата Карачаганак в Казахстан и Шах Дениз в Каспийско море.

          В резултат на мерките „Лукойл“ обяви намерението си да продаде международните си активи.

          Компанията първоначално беше получила предложение от „Гънвор“ за придобиване на Lukoil International GmbH, която управлява международните активи на руския петролен гигант. Днес обаче швейцарската фирма се отказа от инвестицията.

          Междувременно Министерството на финансите на САЩ съобщи, че няма да издаде на „Гънвор“ лиценз за извършване на дейност и генериране на печалби, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен.

          Американското ведомство не уточни за какъв лиценз става дума, но заяви, че „Гънвор“ се контролира от Русия.

