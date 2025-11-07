Кристиано Роналдо с разтърсващо интервю: Никога повече няма да стъпя на…

Взривоопасно интервю на Кристиано Роналдо пред Пиърс Морган отекна като гръм в целия футболен свят.

Португалската суперзвезда разкри най-тъмните страни на славата, болката и самотата си, а накрая обясни защо не е присъствал на погребението на своя съотборник Диого Жота, трагично загинал в катастрофа това лято.

„Плаках като дете, но щеше да стане цирк“

С треперещ глас и насълзени очи Роналдо призна, че новината за смъртта на Жота го е пречупила:

„Не повярвах, когато ми казаха. Плаках много, Джио може да потвърди. Но… не можех да отида. Знам какво се случва, когато се появя някъде. Става цирк – камери, дронове, хора, крясъци… Не исках това да се случи на гроба на приятеля ми.

След като загубих баща си, си обещах никога повече да не стъпя на гробище. Не мога да го направя. Не мога…“

Скандалът с яхтата

Дни след погребението интернет пламна от гняв.

В мрежата се появиха снимки на CR7, почиващ на луксозна яхта в Средиземно море, докато приятели на Жота се сбогуваха с него в Португалия.

Коментарите бяха безмилостни:

„Безсърдечен!“ „Всичко при него е пиар!“ „Само за себе си мисли!“

„Не искам внимание, когато другите страдат“

Роналдо отвърна спокойно:

„Нека хората говорят. Аз направих това, което сметнах за правилно. Свързах се със семейството, помогнах, но не трябва всички да го виждат. Не правя добро, за да го снимат камерите.“

Той допълни, че появата му би превърнала траура в шоу: