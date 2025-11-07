Кузман Илиев: Казусът с „Лукойл“ може да предизвика революция

Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Илиев хората, които днес са участвали в комисията по енергетика с хулигани. Той посочи, че днес парламентаризмът е умрял.
По думите на икономиста казусът с „Лукойл“ може да предизвика революция у нас.
