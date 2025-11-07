НА ЖИВО
          Лалов: Съдия от административния съд да прочете Ран Босилек

          Адвокат Методи Лалов покани съдия Боряна Петкова от Административен съд – София-град да прочете приказката „Бърза работа – срам за майстора“ от Ран Босилек.

          Лалов визира бавните действия на Петкова по административно дело, по което от образуването му през август досега не е имало никакво произнасяне.

          Публикуваме текста на съдебната покана без редакторска намеса:

          „ДО

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –

          СОФИЯ ГРАД

          по АД № 8080/2025 г. на 25-ти състав

          Копие:

          ДО

          ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ

          ГРАД

          СЪДЕБНА ПОКАНА

          за прочит на Ран Босилек

          от адв. Методи Лалов от САК, личен адвокатски №**********, пълномощник на жалбоподателя Михаил Кишков

          Г-жо Боряна Петкова,

          АД № 8080/2025 г. на АССГ, с предмет жалба по ЗДОИ, е образувано на 04.08.2025 г. До настоящия момент, т.е. повече от три месеца, няма каквото и да е произнасяне по делото.

          Не бързайте! Така ще имате време да прочетете приказката „Бърза работа — срам за майстора“ на Ран Босилек.

          Другия месец ще посочим разширена библиография.

          Защитник,

          (адв. Методи Лалов)“

          - Реклама -

