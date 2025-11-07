Лалов: Съдия от административния съд да прочете Ран Босилек

Адвокат Методи Лалов покани съдия Боряна Петкова от Административен съд – София-град да прочете приказката „Бърза работа – срам за майстора“ от Ран Босилек.
Лалов визира бавните действия на Петкова по административно дело, по което от образуването му през август досега не е имало никакво произнасяне.
Публикуваме текста на съдебната покана без редакторска намеса:
„ДО
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –
СОФИЯ ГРАД
по АД № 8080/2025 г. на 25-ти състав
Копие:
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ
ГРАД
СЪДЕБНА ПОКАНА
за прочит на Ран Босилек
от адв. Методи Лалов от САК, личен адвокатски №**********, пълномощник на жалбоподателя Михаил Кишков
Г-жо Боряна Петкова,
АД № 8080/2025 г. на АССГ, с предмет жалба по ЗДОИ, е образувано на 04.08.2025 г. До настоящия момент, т.е. повече от три месеца, няма каквото и да е произнасяне по делото.
Не бързайте! Така ще имате време да прочетете приказката „Бърза работа — срам за майстора“ на Ран Босилек.
Другия месец ще посочим разширена библиография.
Защитник,
(адв. Методи Лалов)“