Лалов: Съдия от административния съд да прочете Ран Босилек

Адвокат Методи Лалов покани съдия Боряна Петкова от Административен съд – София-град да прочете приказката „Бърза работа – срам за майстора“ от Ран Босилек.

Лалов визира бавните действия на Петкова по административно дело, по което от образуването му през август досега не е имало никакво произнасяне.

Публикуваме текста на съдебната покана без редакторска намеса:

„ДО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –

СОФИЯ ГРАД

по АД № 8080/2025 г. на 25-ти състав

Копие:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ

ГРАД

СЪДЕБНА ПОКАНА

за прочит на Ран Босилек

от адв. Методи Лалов от САК, личен адвокатски №**********, пълномощник на жалбоподателя Михаил Кишков

Г-жо Боряна Петкова,

АД № 8080/2025 г. на АССГ, с предмет жалба по ЗДОИ, е образувано на 04.08.2025 г. До настоящия момент, т.е. повече от три месеца, няма каквото и да е произнасяне по делото.

Не бързайте! Така ще имате време да прочетете приказката „Бърза работа — срам за майстора“ на Ран Босилек.

Другия месец ще посочим разширена библиография.

Защитник,

(адв. Методи Лалов)“