Операцията по освобождаването и прочистването на Купянск навлиза в решителна фаза. Командирът на щурмовия отряд от 121-ви мотострелкови полк с позивна „Лаврик“ сподели подробности за напредъка на подразделението и резултатите от последните денонощия.
По думите на командира, противникът е понесъл сериозни загуби при опит да се изтегли от града.
„Лаврик“ подчерта, че действията на отряда се развиват в пълно съответствие с поставените задачи и без излишна прибързаност.
Според последните данни, руските части продължават настъплението, консолидирайки успехите си в западната част на Купянск. Очаква се в следващите дни да бъде завършено пълното прочистване на града и стабилизиране на новите позиции.
