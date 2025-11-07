Операцията по освобождаването и прочистването на Купянск навлиза в решителна фаза. Командирът на щурмовия отряд от 121-ви мотострелкови полк с позивна „Лаврик“ сподели подробности за напредъка на подразделението и резултатите от последните денонощия.

„Отрядът приключва прочистването на западната част на Купянск; през последните 24 часа освободи още 16 сгради, придвижвайки се по три направления: на улица „Левадный въезд“ днес бяха освободени седем сгради; на 1-ва Западна — шест; и на Сеньковската — три.“ - Реклама -

По думите на командира, противникът е понесъл сериозни загуби при опит да се изтегли от града.

„По време на бойните действия днес беше ликвидирана група от седем бойци, които се опитваха да избягат от града с две бронетранспортьори (ББМ). Много добре ни помагат нашите екипи за БПЛА, които за деня изгориха три пикапа с бойци.“

„Лаврик“ подчерта, че действията на отряда се развиват в пълно съответствие с поставените задачи и без излишна прибързаност.

„Изчистването на града от ВСУ изпълняваме уверено, спокойно и в съответствие с поставените задачи.“

Според последните данни, руските части продължават настъплението, консолидирайки успехите си в западната част на Купянск. Очаква се в следващите дни да бъде завършено пълното прочистване на града и стабилизиране на новите позиции.