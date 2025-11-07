НА ЖИВО
          - Реклама -
          Лидерът на МЕЧ обвини Ивелин Михайлов в мащабна схема

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Лидерът на партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев направи тежки обвинения срещу председателя на „Величие“ Ивелин Михайлов и негови приближени, като заяви, че те участват в нова корупционна схема, включваща измами чрез фиктивни инвестиционни и имотни проекти.

          „От днес обявявам край на партия „Величие“. Това не е политическа формация, а финансова пирамида,“ заяви категорично Василев пред журналисти.

          По думите му, МЕЧ ще настоява за пълно разследване и ще предостави доказателства на компетентните институции.

          Василев даде конкретен пример с измамената Силвия Чуковска, която станала жертва на подобна схема. Тя първоначално закупила книга от проекта „Together“, насочен към повишаване на финансовата грамотност. Малко по-късно с нея се свързал Ивелин Александров – представен като финансов брокер, който, според Василев, „няма нищо общо с легитимна финансова дейност“.

          Радостин Василев: Ще сезираме САЩ, че Борисов е откраднал няколко милиарда Радостин Василев: Ще сезираме САЩ, че Борисов е откраднал няколко милиарда

          Александров, член на партия „Величие“, организирал срещи в столичния квартал „Лозенец“, където представял „краткосрочни инвестиционни възможности“ чрез фирма, управлявана от Детелина Парушева.

          Чуковска превела 43 000 лв. по сметката на дружеството. На срещите присъствал и Мирослав Стоянов, за когото се твърди, че е близък до Ивелин Михайлов.

          След първоначалната „инвестиция“, на жената било предложено участие в покупка на апартамент „на зелено“ във Варна, като била уверена, че минималният бюджет е 75 000 лв. Александров ѝ предложил съдружие и тя превела още 40 000 лв.

          Двамата подписали договор за проект, наречен „Варненско сити“, но според Василев, „апартаментът, за който тя плаща, никога не е съществувал“. В документа било записано единствено, че фирмата се задължава да ѝ търси имот във Варна, без конкретен адрес или параметри.

          По информация на МЕЧ, фирмата е свързана с компании с многомилионни задължения, а след като Чуковска поискала да си върне парите, получила отказ.

          „Когато тя се опитала да изкупи своя дял, съдружникът ѝ отрекъл да знае за проекта. Оказало се, че договорът е умишлено оформен така, че да няма реално основание за собственост,“ коментира Василев.

          Според него, в схемата участват около 20 души, свързани с Ивелин Михайлов, а измамените могат да бъдат десетки.

          „Сезираме всички компетентни органи да се намесят незабавно и да разследват дейността на групата,“ подчерта лидерът на МЕЧ.

          Василев добави, че друг потърпевш е изгубил между 350 000 и 400 000 лв., инвестирани в проекти, свързани с „Исторически парк“.

          „Всички знаят, че Ивелин Михайлов създава пирамиди и мами хората. Ако държавата продължи да бездейства, този случай може да завърши трагично,“ предупреди Василев.

