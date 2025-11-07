НА ЖИВО
      петък, 07.11.25
          Футбол

          Манчестър Юнайтед обра наградите за октомври във Висшата Лига

          Мениджърът Рубен Аморим и нападателът на "червените дяволи" Браян Мбемо бяха избрани съответно за Треньор и Играч на месеца

          Снимка: www.facebook.com/manchesterunited
          Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим и нападателят на „червените дяволи“ Браян Мбемо бяха избрани съответно за Треньор и Играч на месеца във Висшата лига за месец октомври.

          Юнайтед спечели всичките си три двубоя през изминалия месец, включително успех над шампиона Ливърпул с 2:1 на „Анфийлд“. За първи път отборът спечели три поредни срещи за първенство под ръководството на Аморим.

          Мбемо пък от своя страна беше въвлечен в четири гола. Камерунският национал вкара или асистира във всеки от трите спечелени двубоя на манчестърци. Освен Ливърпул, Юнайтед победи и Съндърланд и Брайтън. Мбемо изпревари Ерлинг Холанд, Юриен Тимбер и Бруно Гимараеш, за да прибере приза за първи път в кариерата си.

          Аморим пък направи същото, но при мениджърите, като се справи с конкуренцията на Микел Артета, Унай Емери и Андони Ираола

