Мелания Тръмп спечели „Патриот на годината“ (ВИДЕО)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше удостоена с наградата „Патриот на годината“ от Fox Nation – стрийминг платформата на Fox News, известна с близостта си до президента Доналд Тръмп.

По време на церемонията в Ню Йорк, 55-годишната първа дама изнесе реч, в която говори за необходимостта от „реформа на патриотизма“ и благодари на „американските патриоти“ в залата и на зрителите.

„Вие сте сърцето на нашата цивилизация,“ заяви Мелания, отдавайки почит на „бунтовните основатели на Америка, които се противопоставиха на британското управление.“



„Всички те надминаха очакванията – както политически, така и интелектуално. Общото между тях беше способността им да преоткрият начина, по който светът функционира,“ подчерта тя.

Мелания посочи, че личните постижения са двигател на колективния напредък:

„Да се осмелиш да следваш мечтата си – това е американският начин. Иновациите не са случайност, те са част от нашето ДНК,“ каза тя, определяйки иновативността като форма на патриотизъм.

Водещият на Fox News Шон Ханити, който ръководеше церемонията, заяви, че Мелания Тръмп „въплъщава тихата смелост, която прави Америка велика“ и „преосмисля ролята на първата дама.“

„Няма съмнение, че Мелания Тръмп ще остане в историята като една от най-влиятелните личности, преминавали през коридорите на Белия дом,“ добави Ханити.

Родената в Словения бивша манекенка участва активно в инициативи и обществени каузи, откакто съпругът ѝ Доналд Тръмп започна втория си президентски мандат през януари.