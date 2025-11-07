Мелания Тръмп спечели „Патриот на годината“ (ВИДЕО)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше удостоена с наградата „Патриот на годината“ от Fox Nation – стрийминг платформата на Fox News, известна с близостта си до президента Доналд Тръмп.
По време на церемонията в Ню Йорк, 55-годишната първа дама изнесе реч, в която говори за необходимостта от „реформа на патриотизма“ и благодари на „американските патриоти“ в залата и на зрителите.
„Вие сте сърцето на нашата цивилизация,“ заяви Мелания, отдавайки почит на „бунтовните основатели на Америка, които се противопоставиха на британското управление.“
„Всички те надминаха очакванията – както политически, така и интелектуално. Общото между тях беше способността им да преоткрият начина, по който светът функционира,“ подчерта тя.
Patriot of the Year, @FLOTUS. ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/h76liIy2KY— The White House (@WhiteHouse) November 7, 2025
Мелания посочи, че личните постижения са двигател на колективния напредък:
Водещият на Fox News Шон Ханити, който ръководеше церемонията, заяви, че Мелания Тръмп „въплъщава тихата смелост, която прави Америка велика“ и „преосмисля ролята на първата дама.“
Родената в Словения бивша манекенка участва активно в инициативи и обществени каузи, откакто съпругът ѝ Доналд Тръмп започна втория си президентски мандат през януари.
“America, tonight, let’s make a personal pledge to celebrate ambition— Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) November 7, 2025
and scale imagination to create a more advanced and prosperous society.”
First Lady Melania Trump remarks at @foxnation Patriot Awards pic.twitter.com/fGxlR30xqj