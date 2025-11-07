Михаил Ходорковски предупреди Европа да се готви за продължителна конфронтация с Русия независимо как ще се развива войната в Украйна

Изгнаникът Михаил Ходорковски предупреди Европа, че трябва да се подготви за продължителна конфронтация с Русия, независимо от това как ще се развие войната в Украйна, пише украинското издание „Зеркало недели“.

- Реклама -

„Трябва да очакваме Студената война да продължи поне десет години“, прогнозира бившият петролен магнат на закрито събитие в Брюксел.

Според бизнесмена, единственият възпиращ фактор за по-нататъшна руска агресия срещу Европа през този период ще бъде убеждението на руския президент Владимир Путин, че Западът представлява реална военна заплаха, пише Ева Хартог, холандска журналистка за европейската редакция на Politico.

По време на Студената война, която продължи близо половин век, Съветският съюз и Западът се опитваха да се отслабят взаимно, избягвайки открит конфликт в Европа и евентуална ядрена война. Високопоставени европейски и натовски служители сега твърдят, че Русия възражда политика на изтощение, използвайки тактики на хибридна война, за да дестабилизира Запада и да сее раздор.

Ходорковски, който прекара десет години в затворническата система на Русия и сега живее в Лондон, също омаловажи ефективността на западните санкции за оказване на влияние върху Кремъл, отбелязвайки, че те „създават известен натиск върху руската икономика, но нищо драматично“.

Той също така изрази скептицизъм, че продължаващата кампания с дронове на Украйна срещу руските петролни рафинерии може да осакати руската военна машина.

„Дори най-мощният дрон, дори ракета „Томахоук“, може да удари максимум около два хектара. Типична цел в Сибир обхваща приблизително 1500 хектара. Причинените щети са сравними с настъпването на нечий крак“, обясни Ходорковски.

Според Ходорковски единственият път, когато властта на Путин би могла да бъде наистина разклатена, е бил през първите две години след пълномащабното нахлуване – ако Русия беше претърпяла решително военно поражение в Украйна. Той смята, че тази възможност вече е пропусната.

Но, добави той иронично, „ние [в Русия] имаме традиция, че нашите диктатори са склонни да напускат поста си между 70 и 80 години“. Путин навърши 73 години през октомври тази година.

Миналия месец руските власти започнаха ново наказателно дело срещу Ходорковски, обвинявайки го в създаване на „терористична организация“ и планиране на насилствено завземане на властта с помощта на украински паравоенни сили.

В своето изявление Федералната служба за сигурност (ФСБ) посочи още 22 лица, свързани с Руския антивоенен комитет на Ходорковски, група от опозиционно настроени руснаци в изгнание. Някои от посочените вече са излежали присъди в Русия или са били заплашени от съдебно преследване за политическата си дейност. Но списъкът включва и учени и бизнесмени.

Самият Ходорковски прекара десет години в сибирска наказателна колония, преди да бъде помилван през 2013 г. – случай, който се разглежда като началото на кампанията на Путин за потушаване на несъгласието. Въпреки че обвиненията официално са свързани с укриване на данъци и други финансови престъпления и са довели до конфискацията на петролната компания ЮКОС, случаят до голяма степен се разглежда като политическо предупреждение към критиците на Кремъл.

Новите обвинения срещу Ходорковски и неговите сътрудници се появиха само две седмици след като Парламентарната асамблея на Съвета на Европа обяви създаването на „платформа за диалог“ с руските демократични опозиционни сили.

В разговор с Politico Ходорковски отбеляза, че острата реакция на Кремъл демонстрира „колко е загрижен Путин от самата идея, че руските демократични сили биха могли да получат легитимност – дори символична легитимност“.

Ходорковски изрази увереност, че един ден ще се върне в Русия след Путин, но предупреди, че ще са необходими десетилетия, за да се освободи страната от „имперско-военната реторика“, която изобразява Русия като обкръжена от врагове и оправдава нахлуванията в съседни държави.

„Моето поколение няма да доживее до деня, в който руското общество ще се върне към нормалното“, смята той.