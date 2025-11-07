Митов с първи коментар за катастрофата с мигранти: Не може да се бяга от полицията

Българската граница не може да бъде прекосявана незаконно – трябва да се спазват заповедите и указанията на полицията, когато тя се намесва в определени случаи. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред журналисти в Бургас, след като участва в тържествената церемония по повод 8 ноември – професионалния празник на българската полиция и деня на Свети Архангел Михаил – покровител на служителите на реда.
Министърът коментира инцидента с автомобил край Бургас, при който загинаха шестима нелегални мигранти, а четирима бяха ранени. Той застана зад думите на директора на Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, че служителите на реда са реагирали професионално.
Той посочи, че благодарение на добрата работа на „Гранична полиция“ миграционният натиск е намалял с 70% тази година в сравнение с 2024 г., а спрямо 2023 г. спадът е още по-значителен.
Даниел Митов подчерта, че задълженията на граничните служители не са намалели, като определи критиките срещу тях като „приказки на хора, които нищо не разбират от работата на МВР.“
Той припомни, че българските граничари работят в сътрудничество с колеги от Австрия, Румъния, Унгария и Фронтекс.
По повод призивите за намаляване на броя на полицаите, Митов заяви, че „оптимизации винаги могат да се правят,“ но те трябва да бъдат внимателно обмислени.
Министърът изтъкна, че в МВР е концентрирана огромна отговорност – пътна, криминална, икономическа полиция, ГДБОП, Гранична полиция, жандармерия, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и службата за личните документи.
Той припомни, че през последните 15 години съставът на МВР е бил намален с около 12 хиляди души, но отговорностите не само не са намалели, а са се увеличили.
Митов уточни, че след приемането на бюджета, вероятно в началото на следващата година, ще бъде представен план за оптимизация, който обаче трябва да е добре обмислен и балансиран.