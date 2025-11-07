Митов с първи коментар за катастрофата с мигранти: Не може да се бяга от полицията

Българската граница не може да бъде прекосявана незаконно – трябва да се спазват заповедите и указанията на полицията, когато тя се намесва в определени случаи. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред журналисти в Бургас, след като участва в тържествената церемония по повод 8 ноември – професионалния празник на българската полиция и деня на Свети Архангел Михаил – покровител на служителите на реда.

Министърът коментира инцидента с автомобил край Бургас, при който загинаха шестима нелегални мигранти, а четирима бяха ранени. Той застана зад думите на директора на Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, че служителите на реда са реагирали професионално.

„Не може да се бяга от полицията, не може да се възпрепятства работата на органите на реда,“ допълни Митов.

Той посочи, че благодарение на добрата работа на „Гранична полиция“ миграционният натиск е намалял с 70% тази година в сравнение с 2024 г., а спрямо 2023 г. спадът е още по-значителен.

„Това, че определени граници са станали Шенгенски и няма нужда от паспортен контрол, не означава, че няма нужда от ‘Гранична полиция’.“

Даниел Митов подчерта, че задълженията на граничните служители не са намалели, като определи критиките срещу тях като „приказки на хора, които нищо не разбират от работата на МВР.“

„Основната задача на ‘Гранична полиция’ е да опазва една от най-важните и натоварени външни граници на Европейския съюз – между България и Турция. Европа има нужда от нашата гранична полиция – не само за защитата на българската, но и на европейската територия,“ категоричен бе министърът.

Той припомни, че българските граничари работят в сътрудничество с колеги от Австрия, Румъния, Унгария и Фронтекс.

По повод призивите за намаляване на броя на полицаите, Митов заяви, че „оптимизации винаги могат да се правят,“ но те трябва да бъдат внимателно обмислени.

„Приказки от типа, че имаме най-много полицаи на глава от населението, се говорят от хора, които нямат идея какво приказват,“ каза той.

Министърът изтъкна, че в МВР е концентрирана огромна отговорност – пътна, криминална, икономическа полиция, ГДБОП, Гранична полиция, жандармерия, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и службата за личните документи.

„Оптимизацията трябва да се прави внимателно, за да не се оголи капацитетът по различни направления. После ще започнат да питат къде е полицията, къде са хората, които обслужват гражданите, къде е пожарната, къде е жандармерията,“ допълни Митов.

Той припомни, че през последните 15 години съставът на МВР е бил намален с около 12 хиляди души, но отговорностите не само не са намалели, а са се увеличили.

„В последно време се обсъжда част от функциите на ДАИ да дойдат в МВР, за да се създаде единен контролен орган на пътя,“ обясни министърът.

Митов уточни, че след приемането на бюджета, вероятно в началото на следващата година, ще бъде представен план за оптимизация, който обаче трябва да е добре обмислен и балансиран.