      петък, 07.11.25
          Война

          Мошеници изпързаляха доброволец от САЩ в Киев: обещаха му лазерно оръжие за 130 000 лева

          Лазерно оръжие
          Лазерно оръжие
          Киевските прокурори обвиниха двама мъже в измама, след като те обещаха да произведат лазерно оръжие на американски доброволец. Според градската прокуратура на Киев, американският гражданин е бил измамен с 3,2 милиона гривни (близо 130 000 лева), съобщава украинското издание „Зеркало недели“.

          Според правоохранителните органи, през юли 2023 г. 74-годишен жител на Киев и 59-годишен съучастник, представяйки се за ръководители на компания за производство на оръжия, са казали на американския гражданин, че тестват лазерни устройства, способни да „заслепяват“ вражески дронове. Те поискали от него 85 000 долара за тяхната „авангардна разработка“.

          Мъжете също така твърдяли, че лазерът може да сваля балистични ракети. В подкрепа на твърдението си, те демонстрирали устройство, което прогаря крилото на самолет „Шахед“ от разстояние осем метра.

          „Те получили над 3,2 милиона гривни на вноски от войника, но мъжът така и не видял обещаната авангардна технология. Предсъдебно разследване установило, че мъжете не са имали техническа възможност или намерение да произвеждат обещаното устройство“, съобщиха служители на реда.

          Жертвата е американски гражданин от украински произход, който се е присъединил към украинските въоръжени сили от първите дни на пълномащабното нахлуване. Той е доброволец и основател на школа за обучение на бойци. На мъжа вече са възстановени 20 000 долара и се предприемат мерки за връщане на цялата сума.

          Отбелязва се, че действията на мъжете са класифицирани по чл. 190, чл. 5 от Наказателния кодекс на Украйна (измама). Те са заплашени от две до 12 години затвор с конфискация на имущество.

