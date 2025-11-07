НА ЖИВО
          Нова вълна на телефонните измами: Измамници използват името на МВР, за да събират лични данни

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Замесена сте в престъпление!” – с тези думи започва телефонен разговор, който журналистът от БНР Милена Воденичарова ще запомни дълго. Гласът отсреща се представя като следовател Добромир Велчев от 2-ро Районно управление, който твърди, че измамник се е опитал да изтегли кредит от нейно име.

          „С нотариално заверено пълномощно от ваше име е направен опит да се изтегли кредит от 19 000 лева“, обяснил мнимият полицай.

          Силният руски акцент и нелогичният разказ обаче бързо карат Воденичарова да се усъмни, че става дума за класическа измамна схема.

          Според историята, която „следователят“ разказал, мъж на име Радослав Колев се опитал да изтегли кредита от банка с клон на „Цариградско шосе“.

          „В документа имало всичките ми лични данни, но служителите се усъмнили и когато започнали да го разпитват, той се стреснал, взел пълномощното и избягал“, разказа журналистката.

          След това мнимият служител поискал имейл адрес, за да изпрати свои „идентификационни документи“.

          „Единият беше служебна карта със снимка, но на мястото на печата пишеше „штамп“ – явен знак, че е фалшива. Другият документ съдържаше снимка на истински престъпник, опитал се преди години да избяга от затвора“, обясни Воденичарова.

          От СДВР потвърдиха, че е подаден сигнал за подобна измама и че се води разследване. От полицията подчертаха, че в районните управления няма следователи – ясен сигнал, че подобни обаждания са опит за измама.

