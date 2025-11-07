Нова вълна на телефонните измами: Измамници използват името на МВР, за да събират лични данни

„Замесена сте в престъпление!” – с тези думи започва телефонен разговор, който журналистът от БНР Милена Воденичарова ще запомни дълго. Гласът отсреща се представя като следовател Добромир Велчев от 2-ро Районно управление, който твърди, че измамник се е опитал да изтегли кредит от нейно име.
Силният руски акцент и нелогичният разказ обаче бързо карат Воденичарова да се усъмни, че става дума за класическа измамна схема.
Според историята, която „следователят“ разказал, мъж на име Радослав Колев се опитал да изтегли кредита от банка с клон на „Цариградско шосе“.
След това мнимият служител поискал имейл адрес, за да изпрати свои „идентификационни документи“.
От СДВР потвърдиха, че е подаден сигнал за подобна измама и че се води разследване. От полицията подчертаха, че в районните управления няма следователи – ясен сигнал, че подобни обаждания са опит за измама.
