Новак Джокович стигна до последния мач в Атина

Новак Джокович продължава да пише история. Сърбинът се класира за финала в Атина, който беше изместен от Белград заради конфликта със сръбския президент Александър Вучич. Ноле победи Яник Ханфман с 6-3, 6-4 за час и 20 минути игра.

Водачът в схемата на турнира Джокович имаше проблеми само във втория сет, когато изостана с пробив, но бързо го върна. Той изигра силен двубой на сервис, като завърши с 9 аса и нито една двойна грешка. Голямата разлика дойде от процента спечелени точки на втори сервис – 69 за Джокера срещу 46 на Ханфман.

Така германецът не успя да поднесе чудото. Припомняме, че на старта в гръцката столица той победи шампиона на Уимбълдън и Ю Ес Оупън при юношите Иван Иванов.

Джокович от своя страна спечели своя полуфинал номер 200 в Тура и ще играе на 144-и финал в кариерата. Титла номер 101 ще бъде преследвана в спор за трофея със Себастиан Корда или Лоренцо Музети, които са съперници във втория 1/2-финал.