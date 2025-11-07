Обрат донесе нови 3 точки за Ботев Пловдив

Ботев Пловдив победи Добруджа с 2:1 у дома в среща от 15-ия кръг на Първа лига. Преди мача Никола Илиев беше награден за 50 двубоя с екипа на пловдивчани.

На „Колежа“ новаците откриха чрез Ивайло Михайлов. След около час игра Димитър Митков изравни за „жълто-черните“, преди Ди Матео Ловрик от гостите да бъде изгонен след втори жълт картон. До него се стигна, след като Ловрик беше заявен първоначално за смяна и реши да се забави с излизането си от терена. Това доведе до второ официално предупреждение от главния съдия Станимир Тренчев, а смяната в крайна сметка беше осъществена малко по-късно. Ботев се възползва от численото си преимущество и най-сетне взе трите точки пред собствена публика след втория гол на Митков в мача.

Така домакините спечелиха първа победа у дома от началото на сезона, след като преди това бяха загубили пет от първите си седем домакинства на „Колежа“. Добруджа пък се върна към пораженията след успеха над Спартак Варна в предишния кръг.

В класирането тимът на Атанас Атанасов е закотвен на дъното с 10 точки, докато Ботев Пд има 17 пункта в актива и е вече осми. В следващия кръг „канарчетата“ гостуват на ЦСКА на Националния стадион, а добричлии са домакини на Локомотив Пд.