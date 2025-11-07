Официално: Най-възрастният президент в света положи клетва за осми път

Пол Бия, най-възрастният действащ държавен глава в света, бе обявен за победител в президентските избори в Камерун, осигурявайки си осми пореден мандат. На 92-годишна възраст той може да остане на власт почти до навършване на 100 години, съобщава „Гардиън“.

Конституционният съвет на страната официално обяви, че Бия е спечелил 53,66% от гласовете. Неговият основен опонент и бивш съюзник, Иса Чирома Бакари, е получил 35,19% подкрепа.

Пол Бия управлява Камерун от 1982 г. През 2008 г. той премахна ограниченията за броя на президентските мандати и оттогава неизменно печели изборите със значителна преднина.

Резултатите веднага бяха оспорени от опозицията.

„Това не бяха избори, а фарс,“ заяви Бакари след обявяването на вота. „Ние спечелихме категорично.“

Обстановката в Камерун е напрегната от седмици в очакване на официалното потвърждение. В страната е въведена забрана за обществени събирания, а множество магазини и офиси остават затворени поради опасения от сблъсъци. В икономическата столица Дуала граждани съобщават за ограничен достъп до интернет, като държавният оператор е посочил „технически проблем“ като причина.

В неделя четирима души загинаха при сблъсъци между силите за сигурност и поддръжници на опозицията в Дуала.

Часове след обявяването на резултатите Иса Чирома Бакари съобщи във „Фейсбук“, че двама цивилни са били застреляни пред дома му в град Гаруа. Това твърдение все още не е потвърдено от независими източници.

„Да стреляш в собствените си братя от упор – питам се, дали това не са наемници,“ написа той. „Убийте ме, ако искате, но аз ще освободя тази страна с всички средства. Това е нагла безнаказаност.“

Още два дни след провеждането на вота Бакари обяви победа с 54,8% срещу 31,3% за Бия, позовавайки се на данни от преброяване на над 80% от бюлетините, извършено от неговия екип.

Той предупреди, че ще призове за масови протести, ако официалните резултати бъдат „фалшифицирани“.

Управляващата партия на Бия – „Камерунското демократично движение на народа“ – отхвърли обвиненията и призова Бакари да изчака решението на съвета.