ОКОНЧАТЕЛНО: Парламентът прие поправката за „Лукойл“

Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с които се предоставят извънредни правомощия на бъдещия специален управител на „Лукойл“, предаде репортер на БГНЕС.
- Реклама -
Мярката е директен отговор на решението на САЩ от октомври да наложат санкции срещу руския петролен гигант, което породи сериозно безпокойство в българското правителство. Според експерти, санкциите могат да доведат до спиране на дейността на рафинерията в Бургас – най-голямото промишлено предприятие в България, с оборот от 4,68 милиарда евро през 2024 г.
„Лукойл“ притежава индиректно 99,85% от рафинерията в Бургас.
Съгласно новите текстове, българското правителство ще назначи специален администратор, който ще поеме управлението на предприятието. Той ще има правомощия да извършва продажби на акции, но само след пазарна оценка и одобрение от Министерския съвет, решиха депутатите.
Решението беше прието по ускорена процедура заради неотложността на ситуацията и необходимостта държавата да гарантира енергийната стабилност и работата на стратегическото предприятие.
Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с които се предоставят извънредни правомощия на бъдещия специален управител на „Лукойл“, предаде репортер на БГНЕС.
- Реклама -
Мярката е директен отговор на решението на САЩ от октомври да наложат санкции срещу руския петролен гигант, което породи сериозно безпокойство в българското правителство. Според експерти, санкциите могат да доведат до спиране на дейността на рафинерията в Бургас – най-голямото промишлено предприятие в България, с оборот от 4,68 милиарда евро през 2024 г.
„Лукойл“ притежава индиректно 99,85% от рафинерията в Бургас.
Съгласно новите текстове, българското правителство ще назначи специален администратор, който ще поеме управлението на предприятието. Той ще има правомощия да извършва продажби на акции, но само след пазарна оценка и одобрение от Министерския съвет, решиха депутатите.
Решението беше прието по ускорена процедура заради неотложността на ситуацията и необходимостта държавата да гарантира енергийната стабилност и работата на стратегическото предприятие.