      петък, 07.11.25
          ОКОНЧАТЕЛНО: Парламентът прие поправката за „Лукойл"

          Снимка: БГНЕС
          Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с които се предоставят извънредни правомощия на бъдещия специален управител на „Лукойл“, предаде репортер на БГНЕС.

          Мярката е директен отговор на решението на САЩ от октомври да наложат санкции срещу руския петролен гигант, което породи сериозно безпокойство в българското правителство. Според експерти, санкциите могат да доведат до спиране на дейността на рафинерията в Бургаснай-голямото промишлено предприятие в България, с оборот от 4,68 милиарда евро през 2024 г.

          „Американските санкции, които влизат в сила на 21 ноември, всъщност ще доведат до спиране на дейността на рафинерията (…) поради отказа на всички страни да извършват плащания към дружествата, принадлежащи на Лукойл,“ обясниха депутатите от мнозинството, които внесоха законопроекта.

          „Лукойл“ притежава индиректно 99,85% от рафинерията в Бургас.

          Съгласно новите текстове, българското правителство ще назначи специален администратор, който ще поеме управлението на предприятието. Той ще има правомощия да извършва продажби на акции, но само след пазарна оценка и одобрение от Министерския съвет, решиха депутатите.

          „Гънвор“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“ „Гънвор“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“

          Решението беше прието по ускорена процедура заради неотложността на ситуацията и необходимостта държавата да гарантира енергийната стабилност и работата на стратегическото предприятие.

