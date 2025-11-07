Орбан на визита във Вашингтон: ще търси изключение от американските енергийни санкции

Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне днес във Вашингтон с президента на Америка Доналд Тръмп, за да обсъди възможността Унгария да бъде изключена от американските енергийни санкции.

Целта на визитата е сключването на широкообхватно икономическо споразумение между двете страни, което да засили двустранното сътрудничество и да намали напрежението около унгарската енергийна зависимост.

Орбан е известен с балансираната си външна политика, поддържайки топли отношения с Москва, но същевременно ползва доверието и благоразположението на Доналд Тръмп.

Въпреки това, Будапеща остава силно зависима от руските енергийни доставки, което поставя страната в деликатна позиция спрямо санкционния режим на Вашингтон.