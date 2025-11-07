НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Орбан на визита във Вашингтон: ще търси изключение от американските енергийни санкции

          0
          10
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне днес във Вашингтон с президента на Америка Доналд Тръмп, за да обсъди възможността Унгария да бъде изключена от американските енергийни санкции.

          - Реклама -

          Целта на визитата е сключването на широкообхватно икономическо споразумение между двете страни, което да засили двустранното сътрудничество и да намали напрежението около унгарската енергийна зависимост.

          Тръмп обяви споразумения за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване Тръмп обяви споразумения за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване

          Орбан е известен с балансираната си външна политика, поддържайки топли отношения с Москва, но същевременно ползва доверието и благоразположението на Доналд Тръмп.

          Въпреки това, Будапеща остава силно зависима от руските енергийни доставки, което поставя страната в деликатна позиция спрямо санкционния режим на Вашингтон.

          Очаква се срещата да бъде ключова за бъдещите икономически и енергийни отношения между двете държави.

          Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне днес във Вашингтон с президента на Америка Доналд Тръмп, за да обсъди възможността Унгария да бъде изключена от американските енергийни санкции.

          - Реклама -

          Целта на визитата е сключването на широкообхватно икономическо споразумение между двете страни, което да засили двустранното сътрудничество и да намали напрежението около унгарската енергийна зависимост.

          Тръмп обяви споразумения за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване Тръмп обяви споразумения за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване

          Орбан е известен с балансираната си външна политика, поддържайки топли отношения с Москва, но същевременно ползва доверието и благоразположението на Доналд Тръмп.

          Въпреки това, Будапеща остава силно зависима от руските енергийни доставки, което поставя страната в деликатна позиция спрямо санкционния режим на Вашингтон.

          Очаква се срещата да бъде ключова за бъдещите икономически и енергийни отношения между двете държави.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Лаврик: Уверено прочистваме Купянск от ВСУ

          Пламена Ганева -
          Операцията по освобождаването и прочистването на Купянск навлиза в решителна фаза. Командирът на щурмовия отряд от 121-ви мотострелкови полк с позивна „Лаврик“ сподели подробности...
          Инциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Кола с мигранти падна в езеро в Бургаско след гонка, има много загинали

          Никола Павлов -
          Шестима мигранти са загинали, след като автомобилът, в който са пътували, се е преобърнал и паднал в езерото Вая край Бургас. Инцидентът е станал...
          Общество

          Тръмп обяви споразумения за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване

          Владимир Висоцки -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнал споразумения с фармацевтичните гиганти Eli Lilly и Novo Nordisk за понижаване на цените на някои...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions