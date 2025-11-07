НА ЖИВО
          Освободиха танкера, завзет от пирати край Сомалия

          Снимка: Damien Meyer / AFP / Getty Images
          Силите на Европейския съюз за борба с пиратството освободиха днес търговския кораб „Хелас Афродита“, плаващ под малтийски флаг, който беше завзет от пирати вчера край бреговете на Сомалия, съобщава „Ройтерс“. Всичките 26 души от екипажа на танкера са невредими, като няма информация за ранени, се казва в изявлението на „Аталанта„. Случаят поражда нови опасения за възраждане на пиратската активност в района на Индийския океан.

          Отвлеченият съд – „Хелас Афродита“, превозвал бензин от Индия за Южна Африка, е бил нападнат от въоръжени пирати, които открили огън с картечници и гранатомети, преди да се качат на борда. Екипажът от 26 моряци успял да се укрие в укрепена зона на кораба, докато пиратите поели контрол над танкера.

          Според данни за проследяване, анализирани от АП, корабът се намирал на повече от 1000 километра от сомалийското крайбрежие.

          Докато ЕС подготвяше намеса, британският център за морски търговски операции съобщи за втори инцидент в същия район. Малка лодка с трима души, за които се предполага, че принадлежат към същата пиратска група, отвлякла „Хелас Афродита“, се е опитала да се приближи до друг търговски кораб. Този път обаче екипажът е успял да избегне нападението и да се отдалечи от пиратите.

          Случаят възражда тревогите, че пиратството край бреговете на Сомалия, което бе овладяно през последното десетилетие, отново набира сила.

