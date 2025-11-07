НА ЖИВО
          От ЦСКА обявиха, че отварят още една каса за билети в деня на дербито

          Двубоят между "сини" и "червени" ще започне в събота от 15 часа на националния стадион

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          ЦСКА обяви, че ще бъде отворена допълнителна билетна каса за феновете на „червените“ за Вечното дерби с Левски. Сблъсъкът на Националния стадион е утре от 15 часа, а касата ще отвори в 10. Тя ще работи до края на първото полувреме в мобилния фен магазин на клуба.

          Ето какво написаха от ЦСКА:

          „Армейци,

          Подкрепата на вярната „червена“ публика е незаменима. Сигурни сме, че утре феновете на ЦСКА отново ще застанат като юмрук зад отбора на Христо Янев в дербито!

          От 10:00 ч. на 8 ноември (събота) ще бъде отворена допълнителна билетна каса за „армейските“ привърженици. Тя ще работи до края на първото полувреме на мача в мобилния фен магазин на клуба, който ще бъде разположен на паркинга пред ст. „Българска армия“.

          Билети за сектори Г и В могат да бъдат закупени и в официалния фен магазин пред „Армията“ (работно време 10:00-19:00 ч.), както и онлайн тук:   https://shorturl.at/pksqp 

          Пропуски се продават и в цялата партньорска мрежа на Eventim.

          Както в официалния, така и в мобилния магазин в деня на мача нашите фенове могат да се сдобият с оригинални екипи и артикули на ЦСКА, както и да се възползват от специални предложения и ексклузивни промоции.

          ВСИЧКИ НА СТАДИОНА!“.

