      петък, 07.11.25
          Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски увери, че няма опасност от горивна криза в страната, въпреки развоя на събитията около „Лукойл“.

          „Има запаси, хората ще имат гориво. Спряхме износа, няма никакви проблеми“, заяви Пеевски в кулоарите на парламента.

          Изказването му дойде след информацията, че швейцарската компания „Гънвор“ (Gunvor) се е отказала от сделката за придобиване на чуждестранните активи на руската енергийна компания „Лукойл“, след сигнал от Вашингтон. Решението на „Гънвор“ засилва несигурността около бъдещето на „Лукойл България“ и бургаската рафинерия „Нефтохим“.

          Национализация и особен управител

          Пеевски коментира и внесения тази сутрин законопроект, който предвижда национализация на „Лукойл-България“ и разширяване правомощията на особения търговски управител, назначен от държавата:

          „Това трябваше да приключи преди две години, но тогава лицето ‘Ники-Мики’, който за съжаление на България беше премиер, каза, че ще си подаде оставката и ще напусне сглобката, ако това се случи“, посочи Пеевски.

          По думите му въвеждането на особен управител ще осигури пълна прозрачност в дейността на дружеството:

          „Да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возил се е като зелки и картофи отзад. Сигурно могат да се намерят записи и да се види какво се е случвало“, добави той.

          Очаквания за бюджета

          Пеевски изрази увереност, че бюджетът за 2026 г. ще бъде приет, като подчерта, че „стабилността в енергийния сектор е ключова за икономическата сигурност на страната“.

          Национализация и особен управител

          Пеевски коментира и внесения тази сутрин законопроект, който предвижда национализация на „Лукойл-България“ и разширяване правомощията на особения търговски управител, назначен от държавата:

          „Това трябваше да приключи преди две години, но тогава лицето ‘Ники-Мики’, който за съжаление на България беше премиер, каза, че ще си подаде оставката и ще напусне сглобката, ако това се случи“, посочи Пеевски.

          По думите му въвеждането на особен управител ще осигури пълна прозрачност в дейността на дружеството:

          „Да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возил се е като зелки и картофи отзад. Сигурно могат да се намерят записи и да се види какво се е случвало“, добави той.

          Очаквания за бюджета

          Пеевски изрази увереност, че бюджетът за 2026 г. ще бъде приет, като подчерта, че „стабилността в енергийния сектор е ключова за икономическата сигурност на страната“.

          Война

          След битката за Покровск: Изравняване на фронта в Донбас и настъпление срещу Константиновка

          Иван Христов -
          Според оценките на военни наблюдатели, изправянето на фронтовата линия между армиите на Русия и Украйна в Донбас вероятно ще започне веднага след превземането на...
          Политика

          Енергийната комисия единодушно разшири правомощията на особения представител в „Лукойл“

          Никола Павлов -
          Депутатите от парламентарната комисия по енергетика приеха на първо четене предложените промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и...
          Политика

          ПП-ДБ натискат премиера: Какъв е планът за „Лукойл“?

          Пламена Ганева -
          Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) поиска изслушване на премиера Росен Желязков и министъра на енергетиката Жечо Станков относно плана на...

