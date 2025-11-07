Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски увери, че няма опасност от горивна криза в страната, въпреки развоя на събитията около „Лукойл“.

„Има запаси, хората ще имат гориво. Спряхме износа, няма никакви проблеми“, заяви Пеевски в кулоарите на парламента. - Реклама -

Изказването му дойде след информацията, че швейцарската компания „Гънвор“ (Gunvor) се е отказала от сделката за придобиване на чуждестранните активи на руската енергийна компания „Лукойл“, след сигнал от Вашингтон. Решението на „Гънвор“ засилва несигурността около бъдещето на „Лукойл България“ и бургаската рафинерия „Нефтохим“.

Национализация и особен управител

Пеевски коментира и внесения тази сутрин законопроект, който предвижда национализация на „Лукойл-България“ и разширяване правомощията на особения търговски управител, назначен от държавата:

„Това трябваше да приключи преди две години, но тогава лицето ‘Ники-Мики’, който за съжаление на България беше премиер, каза, че ще си подаде оставката и ще напусне сглобката, ако това се случи“, посочи Пеевски.

По думите му въвеждането на особен управител ще осигури пълна прозрачност в дейността на дружеството:

„Да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возил се е като зелки и картофи отзад. Сигурно могат да се намерят записи и да се види какво се е случвало“, добави той.

Очаквания за бюджета

Пеевски изрази увереност, че бюджетът за 2026 г. ще бъде приет, като подчерта, че „стабилността в енергийния сектор е ключова за икономическата сигурност на страната“.