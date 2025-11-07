Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски увери, че няма опасност от горивна криза в страната, въпреки развоя на събитията около „Лукойл“.
Изказването му дойде след информацията, че швейцарската компания „Гънвор“ (Gunvor) се е отказала от сделката за придобиване на чуждестранните активи на руската енергийна компания „Лукойл“, след сигнал от Вашингтон. Решението на „Гънвор“ засилва несигурността около бъдещето на „Лукойл България“ и бургаската рафинерия „Нефтохим“.
Национализация и особен управител
Пеевски коментира и внесения тази сутрин законопроект, който предвижда национализация на „Лукойл-България“ и разширяване правомощията на особения търговски управител, назначен от държавата:
По думите му въвеждането на особен управител ще осигури пълна прозрачност в дейността на дружеството:
Очаквания за бюджета
Пеевски изрази увереност, че бюджетът за 2026 г. ще бъде приет, като подчерта, че „стабилността в енергийния сектор е ключова за икономическата сигурност на страната“.
