Перу обяви мексиканския президент Клаудия Шейнбаум за персона нон грата

Парламентът на Перу обяви президента на Мексико, Клаудия Шейнбаум, за персона нон грата, мотивирайки се с нейната „неприемлива намеса във вътрешните работи“ на страната, съобщава Франс прес.

Решението на перуанския конгрес е взето само дни след като Лима прекъсна дипломатическите си отношения с Мексико. Според вносителите на предложението, които са от десницата в перуанския парламент, Шейнбаум е демонстрирала враждебно отношение към Перу още от встъпването си в длъжност.

Основната причина за разрива в отношенията е решението на мексиканското правителство да започне процедура за предоставяне на убежище на бившия министър-председател на Перу, Бетси Чавес.

В родината си Чавес е обект на наказателно преследване заради предполагаемото ѝ участие в неуспешния опит за държавен преврат, иницииран от бившия президент Педро Кастильо през декември 2022 г.