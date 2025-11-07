НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Перу обяви мексиканския президент Клаудия Шейнбаум за персона нон грата

          0
          4
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Парламентът на Перу обяви президента на Мексико, Клаудия Шейнбаум, за персона нон грата, мотивирайки се с нейната „неприемлива намеса във вътрешните работи“ на страната, съобщава Франс прес.

          - Реклама -

          Решението на перуанския конгрес е взето само дни след като Лима прекъсна дипломатическите си отношения с Мексико. Според вносителите на предложението, които са от десницата в перуанския парламент, Шейнбаум е демонстрирала враждебно отношение към Перу още от встъпването си в длъжност.

          Основната причина за разрива в отношенията е решението на мексиканското правителство да започне процедура за предоставяне на убежище на бившия министър-председател на Перу, Бетси Чавес.

          В родината си Чавес е обект на наказателно преследване заради предполагаемото ѝ участие в неуспешния опит за държавен преврат, иницииран от бившия президент Педро Кастильо през декември 2022 г.

          Парламентът на Перу обяви президента на Мексико, Клаудия Шейнбаум, за персона нон грата, мотивирайки се с нейната „неприемлива намеса във вътрешните работи“ на страната, съобщава Франс прес.

          - Реклама -

          Решението на перуанския конгрес е взето само дни след като Лима прекъсна дипломатическите си отношения с Мексико. Според вносителите на предложението, които са от десницата в перуанския парламент, Шейнбаум е демонстрирала враждебно отношение към Перу още от встъпването си в длъжност.

          Основната причина за разрива в отношенията е решението на мексиканското правителство да започне процедура за предоставяне на убежище на бившия министър-председател на Перу, Бетси Чавес.

          В родината си Чавес е обект на наказателно преследване заради предполагаемото ѝ участие в неуспешния опит за държавен преврат, иницииран от бившия президент Педро Кастильо през декември 2022 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украйна обяви рекордни международни валутни резерви от обявяването на независимостта

          Иван Христов -
          Международните резерви на Украйна са нараснали с 6,4% през октомври, достигайки 49,5 милиарда долара към 1 ноември, според предварителни данни. Националната банка на Украйна...
          Свят

          The Economist: Тръмп се бори с Русия и Китай за Централна Азия – регион, богат на критично важните редкоземни метали

          Иван Христов -
          Ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали, както и огромният монопол на Пекин върху преработката на тези жизненоважни минерали, принуждават Вашингтон да търси...
          Свят

          Въпреки скандалите и протестите, SHEIN печели сърцата на французите

          Дамяна Караджова -
          Китайският моден гигант SHEIN се оказа в центъра на политическа и търговска буря във Франция.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions