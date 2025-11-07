НА ЖИВО
      петък, 07.11.25
          Пиза с първа победа в Серия А

          С успеха домакините излязоха от опасната зона, но все пак до края на кръга има да се изиграят още мачове

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Пиза и Кремонезе изиграха динамичен двубой, в който домакините стигнаха до първата си победа за сезона с 1:0. Голът падна през втората част, когато точен с глава бе Идриса Туре. С успеха домакините излязоха от опасната зона, но все пак до края на кръга има да се изиграят още мачове. 

          Срещата започна с натиск от Пиза. В третата минута Акинсанмиро центрира опасно към Нзола, но Бянкети се намеси решително и предотврати сигурен удар отблизо. Малко след това Террачано бе изведен в наказателното поле на Пиза, но защитата на домакините успя да пресече подаването към Варди.

          След десетата минута Нзола опита да изненада Аудеро с удар от дистанция, но топката мина далеч от целта. В 14-ата минута гостите бяха съвсем близо до откриване на резултата – Бондо проби мощно през центъра, подаде към Франко Васкес, който стреля от движение, но Семпер реагира блестящо и изби в корнер.

          Пиза отговори малко след това. В 23-ата минута Куадрадо центрира дълбоко към Туре, който засече с глава, но ударът му мина на сантиметри покрай гредата. В 26-ата минута Нзола все пак прати топката в мрежата, след като премина Семпер, но попадението правилно бе отменено заради засада.

          В края на полувремето Фай опита далечен удар, но топката се отби в защитник, а секунди преди паузата Пиза спечели два поредни корнера, без да стигне до завършващ удар. На почивката резултатът остана без промяна – 0:0.

          След подновяването на играта Пиза поиска дузпа за игра с ръка на Бянкетти, но съдията прецени, че няма основания да посочи бялата точка. Минута по-късно Нзола стреля мощно с левия крак, но топката прелетя над вратата. В 55-ата минута Семпер отново трябваше да се намесва решително, този път изпреварвайки Варди със смело излизане.

          След час игра Кремонезе натисна сериозно. Първо Франко Васкес уцели напречната греда с техничен изстрел, а минути по-късно отново той стреля с глава след корнер, но Семпер спаси с впечатляваща намеса. В 71-ата минута Баскиротто също бе близо до гол – ударът му с глава се насочи под гредата, но вратарят на Пиза отново реагира перфектно.

          Домакините издържаха на натиска и в 75-ата минута удариха. Трамони спечели единоборство вляво, върна си топката след борба по тъчлинията и центрира прецизно в наказателното поле. Там Идриса Туре надскочи защитата и с мощен удар с глава вкара за 1:0.

          В 78-ата минута Нзола засече с глава и топката профуча опасно покрай гредата. В заключителните минути гостите търсеха изравняване, но защитата на домакините удържа.

