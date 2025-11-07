Полицията с последна информация за катастрофата на езерото Вая

Все още се изясняват обстоятелствата около тежката катастрофа край езерото Вая в Бургас, при която късно снощи загинаха шестима мигранти, а трима други бяха ранени. Това съобщиха от МВР, цитирани от БНР и БТА.
Задържан е шофьорът на автомобила – румънски гражданин, който в момента се разпитва. По предварителна информация колата, превозваща нелегални мигранти, се е преобърнала след преследване от екипи на „Гранична полиция“.
По думите му, след трагичния случай с двамата загинали полицаи в Бургас преди три години, е въведена специална координационна процедура за такива ситуации.
Половинчасово преследване и опит за блокиране
Според информацията, преследването е продължило около 30 минути, като по пътя румънският шофьор два пъти е сменял посоката на движение по крайбрежния път. Той е карал с висока скорост и е извършвал опасни маневри.
За щастие хората в този автомобил не са пострадали. При втория опит на полицията да спре колата, шофьорът се опитал да избегне шиповете, изгубил контрол и автомобилът се преобърнал извън пътя.
В резултат на катастрофата шестима мигранти са загинали на място, а трима са откарани в болница с различни наранявания. На мястото е извършен оглед, а по случая е образувано следствено дело.
От Главна инспекция по труда също ще направят проверка за условията, при които е действала спасителната операция.
