НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Полицията с последна информация за катастрофата на езерото Вая

          0
          74
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Все още се изясняват обстоятелствата около тежката катастрофа край езерото Вая в Бургас, при която късно снощи загинаха шестима мигранти, а трима други бяха ранени. Това съобщиха от МВР, цитирани от БНР и БТА.

          - Реклама -

          Задържан е шофьорът на автомобила – румънски гражданин, който в момента се разпитва. По предварителна информация колата, превозваща нелегални мигранти, се е преобърнала след преследване от екипи на „Гранична полиция“.

          „Около 21:20 първият наш патрул вижда изключително агресивното и бързо управление на този автомобил и опитва да го спре. Той не се подчинява“, обясни директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

          По думите му, след трагичния случай с двамата загинали полицаи в Бургас преди три години, е въведена специална координационна процедура за такива ситуации.

          ИЗВЪНРЕДНО: Кола с мигранти падна в езеро в Бургаско след гонка, има много загинали ИЗВЪНРЕДНО: Кола с мигранти падна в езеро в Бургаско след гонка, има много загинали

          „При неподчинение всички патрули – независимо дали са от Гранична полиция, Жандармерията или областните дирекции на МВР – преминават на една честота и поддържат постоянна връзка, за да действат координирано и да направят подходящи заградителни мероприятия“, уточни Златанов.

          Половинчасово преследване и опит за блокиране

          Според информацията, преследването е продължило около 30 минути, като по пътя румънският шофьор два пъти е сменял посоката на движение по крайбрежния път. Той е карал с висока скорост и е извършвал опасни маневри.

          „Накрая отново се насочва към град Бургас. Колегите правят двоен пункт – първо се опитват да разпънат устройството с шипове, но той се доближава плътно до автомобил с български граждани, като дори няколко пъти го удря отзад“, разказа Златанов.

          За щастие хората в този автомобил не са пострадали. При втория опит на полицията да спре колата, шофьорът се опитал да избегне шиповете, изгубил контрол и автомобилът се преобърнал извън пътя.

          В резултат на катастрофата шестима мигранти са загинали на място, а трима са откарани в болница с различни наранявания. На мястото е извършен оглед, а по случая е образувано следствено дело.

          От Главна инспекция по труда също ще направят проверка за условията, при които е действала спасителната операция.

          Все още се изясняват обстоятелствата около тежката катастрофа край езерото Вая в Бургас, при която късно снощи загинаха шестима мигранти, а трима други бяха ранени. Това съобщиха от МВР, цитирани от БНР и БТА.

          - Реклама -

          Задържан е шофьорът на автомобила – румънски гражданин, който в момента се разпитва. По предварителна информация колата, превозваща нелегални мигранти, се е преобърнала след преследване от екипи на „Гранична полиция“.

          „Около 21:20 първият наш патрул вижда изключително агресивното и бързо управление на този автомобил и опитва да го спре. Той не се подчинява“, обясни директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

          По думите му, след трагичния случай с двамата загинали полицаи в Бургас преди три години, е въведена специална координационна процедура за такива ситуации.

          ИЗВЪНРЕДНО: Кола с мигранти падна в езеро в Бургаско след гонка, има много загинали ИЗВЪНРЕДНО: Кола с мигранти падна в езеро в Бургаско след гонка, има много загинали

          „При неподчинение всички патрули – независимо дали са от Гранична полиция, Жандармерията или областните дирекции на МВР – преминават на една честота и поддържат постоянна връзка, за да действат координирано и да направят подходящи заградителни мероприятия“, уточни Златанов.

          Половинчасово преследване и опит за блокиране

          Според информацията, преследването е продължило около 30 минути, като по пътя румънският шофьор два пъти е сменял посоката на движение по крайбрежния път. Той е карал с висока скорост и е извършвал опасни маневри.

          „Накрая отново се насочва към град Бургас. Колегите правят двоен пункт – първо се опитват да разпънат устройството с шипове, но той се доближава плътно до автомобил с български граждани, като дори няколко пъти го удря отзад“, разказа Златанов.

          За щастие хората в този автомобил не са пострадали. При втория опит на полицията да спре колата, шофьорът се опитал да избегне шиповете, изгубил контрол и автомобилът се преобърнал извън пътя.

          В резултат на катастрофата шестима мигранти са загинали на място, а трима са откарани в болница с различни наранявания. На мястото е извършен оглед, а по случая е образувано следствено дело.

          От Главна инспекция по труда също ще направят проверка за условията, при които е действала спасителната операция.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

          Никола Павлов -
          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски увери, че няма опасност от горивна криза в страната, въпреки развоя на събитията около „Лукойл“. „Има запаси,...
          Политика

          Енергийната комисия единодушно разшири правомощията на особения представител в „Лукойл“

          Никола Павлов -
          Депутатите от парламентарната комисия по енергетика приеха на първо четене предложените промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и...
          Политика

          ПП-ДБ натискат премиера: Какъв е планът за „Лукойл“?

          Пламена Ганева -
          Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) поиска изслушване на премиера Росен Желязков и министъра на енергетиката Жечо Станков относно плана на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions