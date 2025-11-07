Полицията с последна информация за катастрофата на езерото Вая

Все още се изясняват обстоятелствата около тежката катастрофа край езерото Вая в Бургас, при която късно снощи загинаха шестима мигранти, а трима други бяха ранени. Това съобщиха от МВР, цитирани от БНР и БТА.

Задържан е шофьорът на автомобила – румънски гражданин, който в момента се разпитва. По предварителна информация колата, превозваща нелегални мигранти, се е преобърнала след преследване от екипи на „Гранична полиция“.

„Около 21:20 първият наш патрул вижда изключително агресивното и бързо управление на този автомобил и опитва да го спре. Той не се подчинява“, обясни директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

По думите му, след трагичния случай с двамата загинали полицаи в Бургас преди три години, е въведена специална координационна процедура за такива ситуации.

„При неподчинение всички патрули – независимо дали са от Гранична полиция, Жандармерията или областните дирекции на МВР – преминават на една честота и поддържат постоянна връзка, за да действат координирано и да направят подходящи заградителни мероприятия“, уточни Златанов.

Половинчасово преследване и опит за блокиране

Според информацията, преследването е продължило около 30 минути, като по пътя румънският шофьор два пъти е сменял посоката на движение по крайбрежния път. Той е карал с висока скорост и е извършвал опасни маневри.

„Накрая отново се насочва към град Бургас. Колегите правят двоен пункт – първо се опитват да разпънат устройството с шипове, но той се доближава плътно до автомобил с български граждани, като дори няколко пъти го удря отзад“, разказа Златанов.

За щастие хората в този автомобил не са пострадали. При втория опит на полицията да спре колата, шофьорът се опитал да избегне шиповете, изгубил контрол и автомобилът се преобърнал извън пътя.

В резултат на катастрофата шестима мигранти са загинали на място, а трима са откарани в болница с различни наранявания. На мястото е извършен оглед, а по случая е образувано следствено дело.

От Главна инспекция по труда също ще направят проверка за условията, при които е действала спасителната операция.