Полша обяви най-голямата в своята история всеобща военна подготовка, съобщава TVP.

Тя ще започне през следващите седмици и ще обхване всички възрастови групи, от ученици до пенсионери.

Според Министерството на отбраната на страната, най-малко 400 000 души, включително резервисти, ще са завършили обучението до 2026 г.