          Война

          Полша обяви най-голямата в своята история всеобща военна подготовка

          Полша обяви най-голямата в своята история всеобща военна подготовка, съобщава TVP.

          Тя ще започне през следващите седмици и ще обхване всички възрастови групи, от ученици до пенсионери.

          Според Министерството на отбраната на страната, най-малко 400 000 души, включително резервисти, ще са завършили обучението до 2026 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Спартак Варна катастрофира срещу Септември

          Николай Минчев -
          Септември надви Спартак Варна с 4:1 като гост в първи мач от програмата на 15-ия кръг в Първа лига. Столичани поведоха комфортно с два гола...
          Война

          Юлиан Рьопке: Русия проникна в голям укрепрайон на ВСУ при Гуляйполе

          Иван Христов -
          Руснаците са проникнали в основен укрепен район на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в сектора Гуляйполе – Успеновския плацдарм. Според военния наблюдател на BILD...
          Война

          Зеленски: Русия загуби 25 хиляди бойци при удари от украински дронове през октомври

          Иван Христов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че само през октомври Русия е загубила 25 000 души личен състав поради действията на украинските дронове –...

