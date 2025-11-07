НА ЖИВО
          ПП-ДБ натискат премиера: Какъв е планът за „Лукойл"?

          Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) поиска изслушване на премиера Росен Желязков и министъра на енергетиката Жечо Станков относно плана на правителството за справяне с усложняващата се ситуация около „Лукойл“ и предстоящата продажба на чуждестранните активи на компанията.

          Това стана ясно от съвместно изявление на лидерите на коалицията в парламента, предаде репортер на БГНЕС.

          „Започва да се повишава напрежението в обществото – хората се питат ще има ли горива и на какви цени ще бъдат,“ коментира Атанас Атанасов, лидер на ДСБ и депутат от ПП-ДБ.

          Според формацията, правителството трябва да внесе яснота по сделката с „Лукойл“, за да не се допусне криза на горивния пазар и спекулации с цените.

          Очаква се искането за изслушване да бъде разгледано в близките заседания на парламента.

