ПП-ДБ натискат премиера: Какъв е планът за „Лукойл“?

Парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) поиска изслушване на премиера Росен Желязков и министъра на енергетиката Жечо Станков относно плана на правителството за справяне с усложняващата се ситуация около „Лукойл“ и предстоящата продажба на чуждестранните активи на компанията.

Това стана ясно от съвместно изявление на лидерите на коалицията в парламента, предаде репортер на БГНЕС.

„Започва да се повишава напрежението в обществото – хората се питат ще има ли горива и на какви цени ще бъдат,“ коментира Атанас Атанасов, лидер на ДСБ и депутат от ПП-ДБ.

Според формацията, правителството трябва да внесе яснота по сделката с „Лукойл“, за да не се допусне криза на горивния пазар и спекулации с цените.

Очаква се искането за изслушване да бъде разгледано в близките заседания на парламента.