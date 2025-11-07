НА ЖИВО
          Война

          Принудителна мобилизация в Украйна: Журналисти и хуманитарни работници сред насилствено задържаните

          Снимка: Телеграм
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Неотдавнашният случай със задържането на придружител на американската актриса Анджелина Джоли от военни в Николаевска област е поредното доказателство за проблематичните методи на мобилизация в Украйна.
          Според изданието Strana, инцидентът е част от тревожна тенденция, при която украинските териториални центрове за комплектуване (ТЦК) прибягват до насилствено задържане на цивилни граждани, включително такива с хуманитарни и журналистически мисии.

          Задържаният мъж е идентифициран като Дмитрий Пищиков – треньор по бойно самбо от град Кропивницки. Той е придружавал кортежа на Джоли в качеството си на доброволец, а не като част от охраната.
          Негови близки съобщават, че Пищиков страда от хронично заболяване на гръбначния стълб – анкилозиращ спондилит, и притежава медицинско удостоверение от военна комисия, което го определя като годен единствено за служба в тила.

          „Обади ми се вечерта и каза, че е задържан. Беше с изключен телефон, после успя да ми пише, че Джоли се е опитала да се застъпи за него, но без резултат,“ разказва приятелката му Юлия Лотицкая, цитирана от Strana.

          Впоследствие Пищиков съобщи, че е освободен след намесата на актрисата, но военният му статут все още „се решава.“

          Този случай не е изолиран. Изданието припомня други подобни инциденти, в които журналисти и хуманитарни работници са ставали обект на украинската мобилизационна кампания.

          През октомври 2024 г. британският журналист от The Sun Джером Старки съобщи, че пътуването му до Донбас е било провалено, след като украинските власти насилствено мобилизирали неговия преводач и шофьор.

          По думите на Старки, въоръжени лица са ги спрели в Харковска област и са принудили колегата му да се яви в ТЦК, като опитите на журналиста да потърси съдействие останали безуспешни.

          Подобен случай е регистриран и през септември 2024 г., когато австрийската телевизия ORF е подала официално искане до Киев за освобождаването на своя оператор Андрей Непоседов.
          Той бил задържан в Тернополска област по време на снимки, въпреки че е ветеран от украинската армия с документи за демобилизация.

          От ТЦК го задържали с аргумента, че не носи „военно-отчетни документи.“

          Изданието цитира и по-ранен случай с германския доброволец Матияс Прусак, който доставял хуманитарна помощ в източните региони. Той бил бит и напръскан със спрей от военни в Черновицка област, след като се опитал да защити свой украински колега от мобилизационен натиск.

          Тези инциденти очертават тревожна тенденция, при която мобилизационният натиск в Украйна все по-често засяга цивилни лица – журналисти, доброволци и хуманитарни сътрудници, които биват въвличани в системата за принудително попълване на армейските редици.

          Хаос около Анджелина Джоли в Херсон: украинци задържаха нейния охранител

          Унгария ИЗРИГНА срещу Европа: Ловът на хора е най-великият позор!

