Проф. Николай Райчев за „Лукойл“: САЩ ни показаха, че не сме васали, а инвентар

Професорът от Американския университет в България Николай Райчев публикува дълъг и критичен коментар във Facebook по повод отказа на Съединените щати да разрешат сделката за продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“ на швейцарската компания Gunvor. Министерството на финансите на САЩ определи „Гънвор“ като „марионетка на Кремъл“, а малко след това компанията оттегли предложението си.
Проф. Райчев анализира ситуацията около „Лукойл – България“ и я определя като символ на загубения национален суверенитет, посочвайки, че реалните решения се вземат във Вашингтон, а не в София.
„Суверенитетът умря, да живее особеният управител“
Според него държавата формално управлява, но реално няма контрол върху стратегически решения.
Трите сценария и „трите фази на капитулацията“
В публикацията си проф. Райчев очертава три възможни сценария за бъдещето на „Лукойл – България“:
- Продажба на прозрачен западен купувач – като BP, Shell, OMV Petrom или TotalEnergies – „ако САЩ позволят“;
- Български консорциум – БЕХ с 51% и западен инвеститор с 49% – „ако САЩ позволят“;
- Национализация – чрез пазарна оценка и международен мениджмънт – „ако САЩ позволят“.
След това Райчев описва и „трите фази на капитулацията“:
Фаза 1: Държавата поема контрола, но не и собствеността.
Фаза 2: Наемаме одитори от „голямата четворка“, които струват колкото три детски градини, за да ни кажат това, което всички знаем – рафинерията работи, печели и някой трябва да я открадне законно.
Фаза 3: Продаваме на „стратегически инвеститор“, когото САЩ ни посочат. BP, Shell или някоя фирма от Делауеър с капитал 1000 долара и приятели в Държавния департамент.“
„Всички пътища водят към Вашингтон“
Проф. Райчев подчертава, че реалният контрол е изцяло в ръцете на OFAC – Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ:
Той определя това като пълна ерозия на националния суверенитет, добавяйки, че „САЩ ще бъдат реалният особен управител“ на „Лукойл – България“.
„Истинската мизерия не е, че нямаме власт, а че се преструваме, че имаме“
Райчев остро критикува както управляващите, така и двете крайни идеологически линии в обществото – прозападната и антиамериканската:
„Истинската мизерия не е, че нямаме власт, а че се преструваме, че имаме.“
„Суверенитетът ни е театрална декорация“
Райчев заключава, че българският суверенитет днес е само илюзия, а страната е „територия под външно управление“:
„Ако всички са марионетки, кой дърпа конците?“
„САЩ току-що ни показаха истинското ни място в световната йерархия – не сме дори васали. Ние сме инвентар. И докато спорим дали да целуваме източната или западната ръка, и двете бъркат в джобовете ни,“ завършва проф. Райчев.