НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Пропадането на Лудогорец продължава и в Европа – Ференцварош спечели с 3:1

          Това бе трето поредно поражение за разградчани във втория по сила клубен турнир

          0
          9
          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Отборът на Лудогорец претърпя ново разочарование в Лига Европа, след като отстъпи с 1:3 като гост на Ференцварош в мач от четвъртия кръг на груповата фаза. Това бе трето поредно поражение за разградчани във втория по сила клубен турнир на континента.

          - Реклама -

          Домакините поведоха в 31-вата минута чрез Габи Канаховски, а след почивката Каду удвои аванса на унгарците. В 78-ата минута Сон върна интригата с гол за „орлите“, но три минути преди края Лени Жозеф сложи точка на спора с трето попадение за Ференцварош.

          Българският шампион започна активно и имаше възможност да открие резултата още в началото, но след първите 15 минути домакините поеха инициативата. С напредването на мача Лудогорец отново показа старата си слабост – лесно допуска голове след елементарни грешки, което му коства точките и този път.

          Интересен факт е, че временният треньор Тодор Живондов отново остави Ивайло Чочев на пейката, както и в предишния двубой срещу Йънг Бойс.

          Отборът на Лудогорец претърпя ново разочарование в Лига Европа, след като отстъпи с 1:3 като гост на Ференцварош в мач от четвъртия кръг на груповата фаза. Това бе трето поредно поражение за разградчани във втория по сила клубен турнир на континента.

          - Реклама -

          Домакините поведоха в 31-вата минута чрез Габи Канаховски, а след почивката Каду удвои аванса на унгарците. В 78-ата минута Сон върна интригата с гол за „орлите“, но три минути преди края Лени Жозеф сложи точка на спора с трето попадение за Ференцварош.

          Българският шампион започна активно и имаше възможност да открие резултата още в началото, но след първите 15 минути домакините поеха инициативата. С напредването на мача Лудогорец отново показа старата си слабост – лесно допуска голове след елементарни грешки, което му коства точките и този път.

          Интересен факт е, че временният треньор Тодор Живондов отново остави Ивайло Чочев на пейката, както и в предишния двубой срещу Йънг Бойс.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Резултати от Лига Европа

          Николай Минчев -
          В четвъртък вечер се изиграха редица срещу от четвъртия кръг на груповата фаза в Лига Европа. Българският шампион Лудогорец допусна трето поредно поражение в...
          Спорт

          Нотингам пропусна дузпа и се провали в Австрия

          Станимир Бакалов -
          Щурм (Грац) и Нотингам Форест завършиха наравно 0:0 в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. По този начин и двата тима останаха с...
          Спорт

          Цървена звезда се справи с Лил в късна драма с дузпа

          Станимир Бакалов -
          Цървена звезда постигна първата си победа в основната фаза на Лига Европа след 1:0 в домакинството си на Лил в мач от четвъртия кръг....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions