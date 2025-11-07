Пропадането на Лудогорец продължава и в Европа – Ференцварош спечели с 3:1

Отборът на Лудогорец претърпя ново разочарование в Лига Европа, след като отстъпи с 1:3 като гост на Ференцварош в мач от четвъртия кръг на груповата фаза. Това бе трето поредно поражение за разградчани във втория по сила клубен турнир на континента.

Домакините поведоха в 31-вата минута чрез Габи Канаховски, а след почивката Каду удвои аванса на унгарците. В 78-ата минута Сон върна интригата с гол за „орлите“, но три минути преди края Лени Жозеф сложи точка на спора с трето попадение за Ференцварош.

Българският шампион започна активно и имаше възможност да открие резултата още в началото, но след първите 15 минути домакините поеха инициативата. С напредването на мача Лудогорец отново показа старата си слабост – лесно допуска голове след елементарни грешки, което му коства точките и този път.

Интересен факт е, че временният треньор Тодор Живондов отново остави Ивайло Чочев на пейката, както и в предишния двубой срещу Йънг Бойс.