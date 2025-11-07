Работодателските организации с остър протест срещу проектобюджета за 2026: „Бюджет на статуквото, който ощетява реалния сектор“

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излезе с остро отворено писмо, в което изразява възмущение от предложения от правителството проектобюджет за 2026 година, определяйки го като „бюджет на статуквото“. Според тях документът не предлага реални реформи и директно ощетява над три четвърти от работещите в страната.

„С този проектобюджет държавните служители ще получат увеличение на заплатите, докато работещите в реалния сектор ще понесат допълнителни финансови тежести," заявяват от асоциацията.

Според изчисленията на АОБР, всеки работещ ще трябва да плаща от 10 до над 100 лв. повече месечно, за да се финансират увеличенията на възнагражденията в публичната администрация.

В писмото си работодателите припомнят, че през годините бизнесът е бил системно натоварван с допълнителни разходи, включително над 10 млрд. лв., платени като „такса задължение към обществото“ в периода 2010–2020 г.

„Тези средства можеха да бъдат инвестирани в производство и заплати, вместо да потънат в нечии джобове,“ се казва в позицията на асоциацията.

Освен това, според АОБР, през високите цени на електроенергията от бизнеса и небитовите потребители са надвзети още над 11 млрд. лв., от които едва около 6 млрд. са върнати под формата на компенсации към болници, училища, общини и предприятия, а останалата сума е останала в енергийния сектор.

Работодателите упрекват правителството в неизпълнение на обещанията за невдигане на данъците, незапокачване на държавния дълг и оптимизация на администрацията.

„Случва се точно обратното – на обществото се предлага бюджет без визия, без реформи и с пряко ощетяване на хората от реалния сектор,“ посочват от АОБР.

В писмото се подчертава, че ако предприятията продължат да бъдат източвани, а не подкрепяни с предвидима и стабилна икономическа политика, икономиката ще рухне.