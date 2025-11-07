Работодателските организации с остър протест срещу проектобюджета за 2026: „Бюджет на статуквото, който ощетява реалния сектор“

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излезе с остро отворено писмо, в което изразява възмущение от предложения от правителството проектобюджет за 2026 година, определяйки го като „бюджет на статуквото“. Според тях документът не предлага реални реформи и директно ощетява над три четвърти от работещите в страната.
Според изчисленията на АОБР, всеки работещ ще трябва да плаща от 10 до над 100 лв. повече месечно, за да се финансират увеличенията на възнагражденията в публичната администрация.
В писмото си работодателите припомнят, че през годините бизнесът е бил системно натоварван с допълнителни разходи, включително над 10 млрд. лв., платени като „такса задължение към обществото“ в периода 2010–2020 г.
Освен това, според АОБР, през високите цени на електроенергията от бизнеса и небитовите потребители са надвзети още над 11 млрд. лв., от които едва около 6 млрд. са върнати под формата на компенсации към болници, училища, общини и предприятия, а останалата сума е останала в енергийния сектор.
Работодателите упрекват правителството в неизпълнение на обещанията за невдигане на данъците, незапокачване на държавния дълг и оптимизация на администрацията.
В писмото се подчертава, че ако предприятията продължат да бъдат източвани, а не подкрепяни с предвидима и стабилна икономическа политика, икономиката ще рухне.
