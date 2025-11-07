НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радев: „Лукойл“ може да свърши като „Булгартабак“

          0
          103
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Влизането на държавата в управлението на рафинерията „Лукойл – България“ е краен и авариен вариант, който може да завърши по „сценария на Булгартабак“. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в петък.

          „Според мен е изключително важно рафинерията „Лукойл“ в Бургас да има надежден собственик, който да има капацитета да я развива. Държавата е краен, авариен вариант. Притеснен съм, че тези, които я управляват, могат да ни заведат до сценария на „Булгартабак““, заяви държавният глава.

          - Реклама -

          Коментарът на президента идва на фона на изявленията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано обяви, че държавата възнамерява да поеме управлението на „Лукойл“ чрез назначаване на особен управител.

          Енергийната комисия единодушно разшири правомощията на особения представител в „Лукойл“ Енергийната комисия единодушно разшири правомощията на особения представител в „Лукойл“

          Радев: Диалогът за бюджета трябваше да започне по-рано

          По отношение на напрежението около проектобюджета за 2026 г., президентът Радев подчерта, че липсата на реален диалог с работодателските организации е сериозен проблем:

          „Разбира се, че трябва да има диалог с работодателите. Не може да се поставя условие да получат вечерта 400 страници бюджет и до другия ден до обяд да са дали своето мнение. Това е неуважение към трудещите се, които пълнят хазната. Очаквам диалогът да се води много по-рано, а не всички да се поставят пред свършен факт с аргумента, че няма време.“

          „Коалиция Магнитски затъва под тежестта на голямото Д“

          Президентът Радев коментира и скандала около санкциите „Магнитски“, след като британското посолство официално опроверга твърденията на Бойко Борисов, че е водил разговори за отпадането на санкциите срещу Делян Пеевски.

          „Коалиция „Магнитски“ затъва под тежестта на голямото Д. Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии – една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски. Дори вчера се изправи пред микрофоните с лобистка теза в защита на Пеевски. И съвсем естествено е британското посолство да го опровергае, защото не можеш да заблуждаваш целия свят. А този раздут балон рано или късно се спуква“, заяви Радев.

          С думите си президентът отново постави под съмнение моралната легитимност на управляващото мнозинство, което, по думите му, „е изгубило връзка с обществения интерес и държавността“.

          Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

          Влизането на държавата в управлението на рафинерията „Лукойл – България“ е краен и авариен вариант, който може да завърши по „сценария на Булгартабак“. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в петък.

          „Според мен е изключително важно рафинерията „Лукойл“ в Бургас да има надежден собственик, който да има капацитета да я развива. Държавата е краен, авариен вариант. Притеснен съм, че тези, които я управляват, могат да ни заведат до сценария на „Булгартабак““, заяви държавният глава.

          - Реклама -

          Коментарът на президента идва на фона на изявленията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано обяви, че държавата възнамерява да поеме управлението на „Лукойл“ чрез назначаване на особен управител.

          Енергийната комисия единодушно разшири правомощията на особения представител в „Лукойл“ Енергийната комисия единодушно разшири правомощията на особения представител в „Лукойл“

          Радев: Диалогът за бюджета трябваше да започне по-рано

          По отношение на напрежението около проектобюджета за 2026 г., президентът Радев подчерта, че липсата на реален диалог с работодателските организации е сериозен проблем:

          „Разбира се, че трябва да има диалог с работодателите. Не може да се поставя условие да получат вечерта 400 страници бюджет и до другия ден до обяд да са дали своето мнение. Това е неуважение към трудещите се, които пълнят хазната. Очаквам диалогът да се води много по-рано, а не всички да се поставят пред свършен факт с аргумента, че няма време.“

          „Коалиция Магнитски затъва под тежестта на голямото Д“

          Президентът Радев коментира и скандала около санкциите „Магнитски“, след като британското посолство официално опроверга твърденията на Бойко Борисов, че е водил разговори за отпадането на санкциите срещу Делян Пеевски.

          „Коалиция „Магнитски“ затъва под тежестта на голямото Д. Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии – една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски. Дори вчера се изправи пред микрофоните с лобистка теза в защита на Пеевски. И съвсем естествено е британското посолство да го опровергае, защото не можеш да заблуждаваш целия свят. А този раздут балон рано или късно се спуква“, заяви Радев.

          С думите си президентът отново постави под съмнение моралната легитимност на управляващото мнозинство, което, по думите му, „е изгубило връзка с обществения интерес и държавността“.

          Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Проф. Николай Райчев за „Лукойл“: САЩ ни показаха, че не сме васали, а инвентар

          Никола Павлов -
          Професорът от Американския университет в България Николай Райчев публикува дълъг и критичен коментар във Facebook по повод отказа на Съединените щати да разрешат сделката...
          Политика

          САЩ подкрепя стратегически енергийни проекти в България

          Десислава Димитрова -
          Министърът на енергетиката Жечо Станков проведе разговор в Атина със секретаря по енергетика на САЩ Крис Райт, по време на който двамата обсъдиха ключови въпроси от двустранния енергиен дневен ред.
          Инциденти

          Жена загина при тежка катастрофа при Сливен

          Дамяна Караджова -
          Тежък пътен инцидент отне живота на жена тази сутрин на пътя между Сливен и село Самуилово

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions