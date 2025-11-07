Радев: „Лукойл“ може да свърши като „Булгартабак“

Влизането на държавата в управлението на рафинерията „Лукойл – България“ е краен и авариен вариант, който може да завърши по „сценария на Булгартабак“. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в петък.
Коментарът на президента идва на фона на изявленията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано обяви, че държавата възнамерява да поеме управлението на „Лукойл“ чрез назначаване на особен управител.
Радев: Диалогът за бюджета трябваше да започне по-рано
По отношение на напрежението около проектобюджета за 2026 г., президентът Радев подчерта, че липсата на реален диалог с работодателските организации е сериозен проблем:
„Коалиция Магнитски затъва под тежестта на голямото Д“
Президентът Радев коментира и скандала около санкциите „Магнитски“, след като британското посолство официално опроверга твърденията на Бойко Борисов, че е водил разговори за отпадането на санкциите срещу Делян Пеевски.
С думите си президентът отново постави под съмнение моралната легитимност на управляващото мнозинство, което, по думите му, „е изгубило връзка с обществения интерес и държавността“.
