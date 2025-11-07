Радев: „Лукойл“ може да свърши като „Булгартабак“

Влизането на държавата в управлението на рафинерията „Лукойл – България“ е краен и авариен вариант, който може да завърши по „сценария на Булгартабак“. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в петък.

„Според мен е изключително важно рафинерията „Лукойл“ в Бургас да има надежден собственик, който да има капацитета да я развива. Държавата е краен, авариен вариант. Притеснен съм, че тези, които я управляват, могат да ни заведат до сценария на „Булгартабак““, заяви държавният глава. - Реклама -

Коментарът на президента идва на фона на изявленията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано обяви, че държавата възнамерява да поеме управлението на „Лукойл“ чрез назначаване на особен управител.

Радев: Диалогът за бюджета трябваше да започне по-рано

По отношение на напрежението около проектобюджета за 2026 г., президентът Радев подчерта, че липсата на реален диалог с работодателските организации е сериозен проблем:

„Разбира се, че трябва да има диалог с работодателите. Не може да се поставя условие да получат вечерта 400 страници бюджет и до другия ден до обяд да са дали своето мнение. Това е неуважение към трудещите се, които пълнят хазната. Очаквам диалогът да се води много по-рано, а не всички да се поставят пред свършен факт с аргумента, че няма време.“

„Коалиция Магнитски затъва под тежестта на голямото Д“

Президентът Радев коментира и скандала около санкциите „Магнитски“, след като британското посолство официално опроверга твърденията на Бойко Борисов, че е водил разговори за отпадането на санкциите срещу Делян Пеевски.

„Коалиция „Магнитски“ затъва под тежестта на голямото Д. Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии – една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски. Дори вчера се изправи пред микрофоните с лобистка теза в защита на Пеевски. И съвсем естествено е британското посолство да го опровергае, защото не можеш да заблуждаваш целия свят. А този раздут балон рано или късно се спуква“, заяви Радев.

С думите си президентът отново постави под съмнение моралната легитимност на управляващото мнозинство, което, по думите му, „е изгубило връзка с обществения интерес и държавността“.