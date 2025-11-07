НА ЖИВО
      петък, 07.11.25
          - Реклама -
          Радев награди британския дипломат, спасил българските медици в Либия

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Президентът Румен Радев връчи почетния знак на президента на Република България на Антъни Лейдън, който бе посланик на Великобритания в Либия в периода 2002–2006 г.

          Отличието е присъдено за изключителните му заслуги към България, изразени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри, както и за укрепването на приятелските отношения между България и Обединеното кралство и утвърждаването на хуманните и европейски ценности в международната дипломация.

          „Не смятам, че заслужавам лично признание. По онова време в Триполи просто имах възможност да помогна — и естествено, че го направих,“

          заяви Антъни Лейдън по време на церемонията.

          „След освобождаването им получих обаждане от медицинските сестри, които ми благодариха — това беше напълно достатъчно за мен. Все пак изразявам искрената си благодарност за тази висока чест,“

          добави той.
          Лейдън сподели още, че преди два дни е присъствал на представянето на книга, посветена на случая, заедно с г-жа Сесилия Саркози, която е участвала онлайн.

          „Признавам, че работата на дипломатите тогава беше изключително трудна, защото случаят бе един от най-сложните за разрешаване,“

          каза той.

          След връчването на отличието държавният глава подчерта, че „историята на спасяването на българските медици в Либия ще остане завинаги вписана в летописите на съвременната ни държавност.“

          - Реклама -

