Радев награди британския дипломат, спасил българските медици в Либия

Президентът Румен Радев връчи почетния знак на президента на Република България на Антъни Лейдън, който бе посланик на Великобритания в Либия в периода 2002–2006 г.

- Реклама -

Отличието е присъдено за изключителните му заслуги към България, изразени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри, както и за укрепването на приятелските отношения между България и Обединеното кралство и утвърждаването на хуманните и европейски ценности в международната дипломация.

„Не смятам, че заслужавам лично признание. По онова време в Триполи просто имах възможност да помогна — и естествено, че го направих,“ заяви Антъни Лейдън по време на церемонията.

„След освобождаването им получих обаждане от медицинските сестри, които ми благодариха — това беше напълно достатъчно за мен. Все пак изразявам искрената си благодарност за тази висока чест,“ добави той.

Лейдън сподели още, че преди два дни е присъствал на представянето на книга, посветена на случая, заедно с г-жа Сесилия Саркози, която е участвала онлайн.

„Признавам, че работата на дипломатите тогава беше изключително трудна, защото случаят бе един от най-сложните за разрешаване,“ каза той.

След връчването на отличието държавният глава подчерта, че „историята на спасяването на българските медици в Либия ще остане завинаги вписана в летописите на съвременната ни държавност.“