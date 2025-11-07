Ремонти по „Тракия“ и „Хемус“: възможни задръствания и промени в движението

Продължава ремонтът на 11-километровия участък от АМ „Тракия“ в област Сливен, като трафикът се движи двупосочно в платното за София. От АПИ и „Пътна полиция“ предупреждават шофьорите да карат с повишено внимание и да планират повече време за пътуване.

- Реклама -

Подобна ситуация има и по АМ „Хемус“, където се ремонтира 7-километров участък. Работите се очаква да приключат до 15 ноември, но дотогава движението е отбито в платното за Варна, което може да доведе до задръствания в пиковите часове.