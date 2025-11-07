Резултати от Лига Европа

В четвъртък вечер се изиграха редица срещу от четвъртия кръг на груповата фаза в Лига Европа. Българският шампион Лудогорец допусна трето поредно поражение в надпреварата, отстъпвайки на Ференцварош с 1:3.
Всички резултати:
Базел – ФКСБ 3:1
Динамо Загреб – Селта 0:3
Мидтиланд – Селтик 3:1
Залцбург – Го Ахед Йигълс 2:0
Утрехт – Порто 1:1
Цървена Звезда – Лил 1:0
Малмьо – Панатинайкос 0:1
Ница – Фрайбург 1:3
Щурм Грац – Нотингам 0:0
Астън Вила – Макаби Тел Авив 2:0
Болоня – Бран 0:0
Ференцварош – Лудогорец 3:1
ПАОК – Йънг Бойс 4:0
Рейнджърс – Рома 0:2
Бетис – Лион 2:0
Брага – Генк 3:4
Щутгарт – Фейенорд 2:0
Виктория Пилзен – Фенербахче 0:0