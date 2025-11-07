Резултати от Лига Европа

В четвъртък вечер се изиграха редица срещу от четвъртия кръг на груповата фаза в Лига Европа. Българският шампион Лудогорец допусна трето поредно поражение в надпреварата, отстъпвайки на Ференцварош с 1:3.

- Реклама -

Всички резултати:

Базел – ФКСБ 3:1

Динамо Загреб – Селта 0:3

Мидтиланд – Селтик 3:1

Залцбург – Го Ахед Йигълс 2:0

Утрехт – Порто 1:1

Цървена Звезда – Лил 1:0

Малмьо – Панатинайкос 0:1

Ница – Фрайбург 1:3

Щурм Грац – Нотингам 0:0

Астън Вила – Макаби Тел Авив 2:0

Болоня – Бран 0:0

Ференцварош – Лудогорец 3:1

ПАОК – Йънг Бойс 4:0

Рейнджърс – Рома 0:2

Бетис – Лион 2:0

Брага – Генк 3:4

Щутгарт – Фейенорд 2:0

Виктория Пилзен – Фенербахче 0:0