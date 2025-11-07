НА ЖИВО
          Резултати от Лига Европа

          В най-головата среща от вечерта Генк победи Брага като гост с 3:4

          Снимка: bnr.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В четвъртък вечер се изиграха редица срещу от четвъртия кръг на груповата фаза в Лига Европа. Българският шампион Лудогорец допусна трето поредно поражение в надпреварата, отстъпвайки на Ференцварош с 1:3.

          Всички резултати:

          Базел – ФКСБ 3:1

          Динамо Загреб – Селта 0:3

          Мидтиланд – Селтик 3:1

          Залцбург – Го Ахед Йигълс 2:0

          Утрехт – Порто 1:1

          Цървена Звезда – Лил 1:0

          Малмьо – Панатинайкос 0:1

          Ница – Фрайбург 1:3

          Щурм Грац – Нотингам 0:0

          Астън Вила – Макаби Тел Авив 2:0

          Болоня – Бран 0:0

          Ференцварош – Лудогорец 3:1

          ПАОК – Йънг Бойс 4:0

          Рейнджърс – Рома 0:2

          Бетис – Лион 2:0

          Брага – Генк 3:4

          Щутгарт – Фейенорд 2:0

          Виктория Пилзен – Фенербахче 0:0

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Какво се случи в Лигата на Конференциите?

          Николай Минчев -
          Германският Майнц победи представителя на Италия Фиорентина в една от най-интересните срещи от третия кръг на Лигата на Конференциите. По същото време испанският Райо...
          Футбол

          Пропадането на Лудогорец продължава и в Европа – Ференцварош спечели с 3:1

          Николай Минчев -
          Отборът на Лудогорец претърпя ново разочарование в Лига Европа, след като отстъпи с 1:3 като гост на Ференцварош в мач от четвъртия кръг на...
          Спорт

          Нотингам пропусна дузпа и се провали в Австрия

          Станимир Бакалов -
          Щурм (Грац) и Нотингам Форест завършиха наравно 0:0 в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. По този начин и двата тима останаха с...

