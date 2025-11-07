НА ЖИВО
          Румънецът, причинил катастрофа с шест жертви в Бургас, остава в ареста

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Окръжна прокуратура – Бургас задържа за 72 часа румънски гражданин, обвинен в умишлено причиняване на смъртта на шест души, загинали при тежко пътнотранспортно произшествие, станало снощи на бул. „Тодор Александров“, в района на кръстовището с ул. „Спортна“ в Бургас.

          Разследването показва, че обвиняемият е управлявал лек автомобил, в който е превозвал девет пътници, които незаконно подпомагал да пребивават и преминават през територията на България.

          По данни на прокуратурата мъжът е шофирал с превишена скорост и не се е подчинил на звуковите и светлинни сигнали на полицейски служители от РДГП – МВР Бургас, които го преследвали с три патрулни автомобила.

          Въпреки подадените сигнали, обвиняемият продължил движението си, опитвайки се да избегне задържането. Малко по-късно губи контрол над колата, навлиза в насрещното платно и се блъска в билборд, след което превозното средство се завърта и пада в езерото „Вая“. В резултат на катастрофата шестима от пътниците загиват на място.

          Освен за причиняване на смърт по непредпазливост, румънският гражданин е привлечен и към наказателна отговорност за незаконно подпомагане на чужденци да пребивават и преминават през страната.

          Окръжна прокуратура – Бургас ще внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

