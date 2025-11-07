НА ЖИВО
          Русия превзе Успеновка в Запорожка област (ВИДЕО)

          Руснаците превзеха Успеновка
          Руснаците превзеха Успеновка
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Щурмовите части на 218-ти гвардейски танкови полк от 127-а дивизия на руската 5-а армия са превзели Успеновка в Запорожка област на Украйна, съобщава Министерството на отбраната на Руската Федерация, цитирано от ТАСС.

          Както отбелязват от военното ведомство, селището е успешно овладяно от силите на групировка войски „Восток“. Подразделенията са прекарали седмица в напредване дълбоко в украинската отбрана.

          Общество

          Акция „Зима“: Проверени са над 62 000 автомобила за шест дни

          Десислава Димитрова -
          В първите 6 дни от провеждането на акция „Зима“ служителите на „Пътна полиция“ са извършили проверки на над 62 000 автомобила, 41 000 водачи и около 5000 пътници.
          Война

          Андерс Фог Расмусен: Украйна ще се сблъска с „вечна война“ и бавна загуба на територии

          Иван Христов -
          Украйна ще се сблъска с „вечна война“ и бавна загуба на територии, освен ако Европа не увеличи натиска върху Русия, заяви бившият генерален секретар...
          Война

          Високопоставен генерал от НАТО: Русия може да нанесе удар по Алианса още утре

          Иван Христов -
          Русия би могла да предприеме ограничена атака срещу НАТО „още утре“, ако реши, а много по-голяма до 2029 г., тъй като Москва активно се...

