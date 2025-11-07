Щурмовите части на 218-ти гвардейски танкови полк от 127-а дивизия на руската 5-а армия са превзели Успеновка в Запорожка област на Украйна, съобщава Министерството на отбраната на Руската Федерация, цитирано от ТАСС.

Както отбелязват от военното ведомство, селището е успешно овладяно от силите на групировка войски „Восток“. Подразделенията са прекарали седмица в напредване дълбоко в украинската отбрана.