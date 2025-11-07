Руската армия хваща в „клещи“ Константиновка като на това направление вече се придвижва в предградието Сантуриновка, съобщава Military Analytics. Руска активност е забелязана и в района на железопътната гара.

По-на запад руските сили са напреднали през няколко горски пояса близо до Иванопол и са заели нови позиции в самото село.

Руските сили напредват и в „джоба“ близо до Плещеево. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) използват масово дронове, за да предотвратят закрепването на руски части в селото.

Междувременно има все повече доказателства, че руските сили са започнали атаки близо до язовир Клебан-Бик. Руските войски напредват по западния бряг на язовира към пресечката на магистрали Н-20 и Т-05-04. Очевидно тази активност е свързана с плановете им да продължат настъплението си срещу Константиновка от още едно направление.