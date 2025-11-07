НА ЖИВО
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
          Война

          Руснаците удариха дислокация чуждестранни наемници в Харковска област

          Взрив на сграда
          Взрив на сграда
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски войски са нанесли удари по дислокация на чуждестранни наемници в Харковска област, заяви източник пред РИА Новости.

          „Харков и Чугуевски район – нощни удари с дронове и КАБ по ремонтни съоръжения и инфраструктура на противовъздушната отбрана. Има удари срещу наемници“, заяви събеседникът на агенцията.

          Според украинския телевизионен канал „Общественное“ серия от експлозии са разтърсили Чугуевски район в нощта срещу петък.

