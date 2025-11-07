Руснаците удариха дислокация чуждестранни наемници в Харковска област

Руски войски са нанесли удари по дислокация на чуждестранни наемници в Харковска област, заяви източник пред РИА Новости.
„Харков и Чугуевски район – нощни удари с дронове и КАБ по ремонтни съоръжения и инфраструктура на противовъздушната отбрана. Има удари срещу наемници“, заяви събеседникът на агенцията.
Според украинския телевизионен канал „Общественное“ серия от експлозии са разтърсили Чугуевски район в нощта срещу петък.
