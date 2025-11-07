НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците унищожават цели роти на ВСУ при Покровск

          0
          49
          Взрив на сграда
          Взрив на сграда
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски унищожават цели роти на Въоръжените сили на Украйна при Покровск, заяви украинският военнопленник Николай Парибус във видеоклип, публикуван от Министерството на отбраната на Руската федерация, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          „Бях на позиция, тя беше унищожена, много бяха убити, вероятно стотици, <…> може би дори повече. Ако някоя рота излезе да задържи позиция, почти никога не се връща; остава там. След това набраха още хора и ги разположиха обратно на същите позиции“, казва той.

          Според Парибус, огромен брой руски дронове „просто унищожават“ украинските войски и идентифицират дори тези, които „никога не са се показвали“.

          Руските войски унищожават цели роти на Въоръжените сили на Украйна при Покровск, заяви украинският военнопленник Николай Парибус във видеоклип, публикуван от Министерството на отбраната на Руската федерация, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          „Бях на позиция, тя беше унищожена, много бяха убити, вероятно стотици, <…> може би дори повече. Ако някоя рота излезе да задържи позиция, почти никога не се връща; остава там. След това набраха още хора и ги разположиха обратно на същите позиции“, казва той.

          Според Парибус, огромен брой руски дронове „просто унищожават“ украинските войски и идентифицират дори тези, които „никога не са се показвали“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Заявление на DeepState: Руската армия вдига оборотите на Покровско направление в Украйна

          Иван Христов -
          Руските войски са увеличили активността си на Покровско направление на фронта. В сряда руснаците са извършили 100 щурмови операции там, съобщават от проекта DeepState. Отбелязва...
          Война

          Лаврик: Уверено прочистваме Купянск от ВСУ

          Пламена Ганева -
          Операцията по освобождаването и прочистването на Купянск навлиза в решителна фаза. Командирът на щурмовия отряд от 121-ви мотострелкови полк с позивна „Лаврик“ сподели подробности...
          Война

          Украински дронове удариха една от най-големите рафинерии на Русия във Волгоград

          Владимир Висоцки -
          Украински дронове удариха голямата рафинерия на „Лукойл“ във Волгоград, спирайки производството и причинявайки сериозни щети в индустриалната зона Красноармейск. Атаката е част от вълна от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions