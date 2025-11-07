Руските войски унищожават цели роти на Въоръжените сили на Украйна при Покровск, заяви украинският военнопленник Николай Парибус във видеоклип, публикуван от Министерството на отбраната на Руската федерация, предава РИА Новости.

„Бях на позиция, тя беше унищожена, много бяха убити, вероятно стотици, <…> може би дори повече. Ако някоя рота излезе да задържи позиция, почти никога не се връща; остава там. След това набраха още хора и ги разположиха обратно на същите позиции“, казва той.

Според Парибус, огромен брой руски дронове „просто унищожават“ украинските войски и идентифицират дори тези, които „никога не са се показвали“.