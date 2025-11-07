НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Съдът остави зад решетките мъжа, ударил спешен медик в Краводер

          0
          5
          Снимка: 24chasa.bg
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Съдът във Враца постанови „задържане под стража“ за 29-годишния мъж, обвинен в нападение над фелдшер, оказвал спешна помощ в село Краводер. Решението беше взето по искане на Районната прокуратура – Враца, съобщиха от държавното обвинение.

          - Реклама -
          Фелдшер беше нападнат в село Краводер, нападателят е задържан Фелдшер беше нападнат в село Краводер, нападателят е задържан

          Инцидентът е станал на 31 октомври, пред дом в селото, когато обвиняемият ударил с юмрук в лицето медицинското лице, докато то изпълнявало служебните си задължения и оказвало спешна помощ на пациент.

          „Медицинският специалист е нападнат по време на дежурство, докато е спасявал човешки живот,“ уточняват от прокуратурата.

          Съдът прие аргументите на обвинението, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Деянието, за което му е повдигнато обвинение, е определено като с особено висока степен на обществена опасност.

          „Насилието срещу медицински лица не може да бъде толерирано. Става дума за посегателство срещу човек, който помага,“ посочват магистрати.

          Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана пред Окръжния съд – Враца.

          Съдът във Враца постанови „задържане под стража“ за 29-годишния мъж, обвинен в нападение над фелдшер, оказвал спешна помощ в село Краводер. Решението беше взето по искане на Районната прокуратура – Враца, съобщиха от държавното обвинение.

          - Реклама -
          Фелдшер беше нападнат в село Краводер, нападателят е задържан Фелдшер беше нападнат в село Краводер, нападателят е задържан

          Инцидентът е станал на 31 октомври, пред дом в селото, когато обвиняемият ударил с юмрук в лицето медицинското лице, докато то изпълнявало служебните си задължения и оказвало спешна помощ на пациент.

          „Медицинският специалист е нападнат по време на дежурство, докато е спасявал човешки живот,“ уточняват от прокуратурата.

          Съдът прие аргументите на обвинението, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Деянието, за което му е повдигнато обвинение, е определено като с особено висока степен на обществена опасност.

          „Насилието срещу медицински лица не може да бъде толерирано. Става дума за посегателство срещу човек, който помага,“ посочват магистрати.

          Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана пред Окръжния съд – Враца.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ZDF: Украинският спецназ не може да обърне ситуацията в Покровск, битката върви към своя край

          Иван Христов -
          Битката за Покровск и Мирноград може скоро да навлезе в последната си фаза, тъй като руските войски са напреднали още по-навътре в града, съобщава...
          Война

          Андрий Сибиха: Бойци от 36 африкански страни воюват на страната на Русия срещу Украйна

          Иван Христов -
          Най-малко 1436 граждани от 36 африкански държави в момента се бият в Украйна в руската армия. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха, който...
          Политика

          ОКОНЧАТЕЛНО: Парламентът прие поправката за „Лукойл“

          Дамяна Караджова -
          Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions