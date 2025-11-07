Съдът остави зад решетките мъжа, ударил спешен медик в Краводер

Съдът във Враца постанови „задържане под стража“ за 29-годишния мъж, обвинен в нападение над фелдшер, оказвал спешна помощ в село Краводер. Решението беше взето по искане на Районната прокуратура – Враца, съобщиха от държавното обвинение.
- Реклама -
Инцидентът е станал на 31 октомври, пред дом в селото, когато обвиняемият ударил с юмрук в лицето медицинското лице, докато то изпълнявало служебните си задължения и оказвало спешна помощ на пациент.
Съдът прие аргументите на обвинението, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Деянието, за което му е повдигнато обвинение, е определено като с особено висока степен на обществена опасност.
Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана пред Окръжния съд – Враца.
Съдът във Враца постанови „задържане под стража“ за 29-годишния мъж, обвинен в нападение над фелдшер, оказвал спешна помощ в село Краводер. Решението беше взето по искане на Районната прокуратура – Враца, съобщиха от държавното обвинение.
- Реклама -
Инцидентът е станал на 31 октомври, пред дом в селото, когато обвиняемият ударил с юмрук в лицето медицинското лице, докато то изпълнявало служебните си задължения и оказвало спешна помощ на пациент.
Съдът прие аргументите на обвинението, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Деянието, за което му е повдигнато обвинение, е определено като с особено висока степен на обществена опасност.
Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана пред Окръжния съд – Враца.