Съдът остави зад решетките мъжа, ударил спешен медик в Краводер

Съдът във Враца постанови „задържане под стража“ за 29-годишния мъж, обвинен в нападение над фелдшер, оказвал спешна помощ в село Краводер. Решението беше взето по искане на Районната прокуратура – Враца, съобщиха от държавното обвинение.

Инцидентът е станал на 31 октомври, пред дом в селото, когато обвиняемият ударил с юмрук в лицето медицинското лице, докато то изпълнявало служебните си задължения и оказвало спешна помощ на пациент.

„Медицинският специалист е нападнат по време на дежурство, докато е спасявал човешки живот,“ уточняват от прокуратурата.

Съдът прие аргументите на обвинението, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Деянието, за което му е повдигнато обвинение, е определено като с особено висока степен на обществена опасност.

„Насилието срещу медицински лица не може да бъде толерирано. Става дума за посегателство срещу човек, който помага,“ посочват магистрати.

Мярката за неотклонение може да бъде обжалвана пред Окръжния съд – Враца.