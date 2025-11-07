НА ЖИВО
          САЩ подкрепя стратегически енергийни проекти в България

          Снимка: Министерство на енергетиката
          Министърът на енергетиката Жечо Станков проведе разговор в Атина със секретаря по енергетика на САЩ Крис Райт, по време на който двамата обсъдиха ключови въпроси от двустранния енергиен дневен ред. Срещата се състоя в рамките на Шестата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC).

          В хода на разговора Станков и Райт отчетоха напредъка по стратегически инициативи, сред които Вертикалния газов коридор и изграждането на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технологията AP1000 на Westinghouse.

          „Стремим се към интегрирано решение, което ще осигури успешната реализация на този ключов проект,“

          подчерта българският министър.

          Станков запозна американския си колега с напредналите преговори за сключване на договор за инженеринг, доставка и строителство с консорциум между американската Westinghouse и южнокорейската Hyundai.

          Двамата обсъдиха още възможностите за сътрудничество при експлоатацията на ядрени мощности, както и внедряването на малки модулни реактори (SMR) в България. Припомня се, че през септември Станков и Райт подписаха съвместно изявление, потвърждаващо целите на междуправителственото споразумение между България и САЩ за укрепване на гражданското ядрено партньорство.

          С подписания документ България получи възможност да използва експертния опит на американските лаборатории при провеждане на предпроектни проучвания за оценка на потенциални площадки за SMR.

          „Бихме искали да поканим водещи компании, развиващи тези технологии, за да обсъдим развитието на бъдещи проекти в България,“

          отбеляза Станков.
          Министърът допълни, че България цели да надгради дългогодишния си опит в безопасната експлоатация на ядрени мощности чрез внедряване на най-съвременните технологии в сектора.

          „Малките модулни реактори са възможност да използваме най-новите и ефективни решения в ядрената енергетика,“

          подчерта той.

          В отговор Крис Райт покани Станков във Вашингтон до края на годината, за да бъде създадена съвместна експертна група, която ще подпомага ускоряването на проекти от общ интерес и внедряването на иновации в енергийния сектор.

          По-рано през деня енергийният министър се срещна и с представители на Асоциацията на ядрената енергийна индустрия на САЩ, където основна тема отново беше развитието на ядрената енергетика в България.

          „България има значителен потенциал и амбиция да привлече водещи световни компании за развитие на гигафабрики и центрове за данни у нас,“

          заяви Станков.

          Той акцентира върху нуждата от инвестиции в устойчиви технологии, които гарантират стабилност и гъвкавост на националната енергийна система.

          Министърът посочи още, че проектите за съхранение на енергия, наред с малките модулни реактори, са ключови решения за бъдещето на сектора.

          В рамките на визитата си Станков проведе и срещи с американски финансови институции, с които обсъди възможностите за финансиране на стратегическите енергийни проекти в България.


          Експортно-импортната банка на САЩ (EXIM Bank) потвърди подкрепата си за изграждането на нови ядрени мощности, а с Корпорацията за финансово развитие (DFC) бяха дискутирани проектите за четири нови ПАВЕЦ и други инициативи с регионално значение.

              Search Suggestions