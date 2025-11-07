Слънце след облаците: уикенд с усещане за топла есен

И в петък времето ще остане предимно облачно, но следобед над Южна България се очакват слънчеви проблясъци. Валежи ще има основно в планинските райони и по периферията на страната, докато в Централна България ще е почти без валежи или само с краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде до умерен, от изток, а температурите – между 5 и 10 градуса сутринта и от 10 до 15 градуса следобед.
Затопляне през уикенда
През почивните дни предстои осезаемо повишение на температурите, най-вече в централните и източните райони. В събота дневните стойности ще се движат между 13 и 18 градуса, докато в неделя край морето ще достигнат и над 20 градуса.
В събота облачността ще е значителна, с локални валежи в Централна и Западна България. През нощта срещу неделя дъждът ще обхване и източните райони, но в неделя облаците ще се разкъсват, с кратки превалявания край морето и в Югоизточна България.
Следващата седмица – нестабилна, но с надежда за слънце
Времето ще остане променливо и неустойчиво до сряда, като на места ще има валежи. От четвъртък обаче се очаква по-сух и по-спокоен период. Сутрините ще са прохладни, с мъгли и условия за слани, а следобедите – по-слънчеви, с температури между 12 и 17 градуса.
