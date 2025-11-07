НА ЖИВО
          Слънце след облаците: уикенд с усещане за топла есен

          И в петък времето ще остане предимно облачно, но следобед над Южна България се очакват слънчеви проблясъци.
          Валежи ще има основно в планинските райони и по периферията на страната, докато в Централна България ще е почти без валежи или само с краткотрайни превалявания.
          Вятърът ще бъде до умерен, от изток, а температурите – между 5 и 10 градуса сутринта и от 10 до 15 градуса следобед.

          Затопляне през уикенда

          През почивните дни предстои осезаемо повишение на температурите, най-вече в централните и източните райони.
          В събота дневните стойности ще се движат между 13 и 18 градуса, докато в неделя край морето ще достигнат и над 20 градуса.

          „Ще усетим първия по-топъл полъх на ноември,“ коментират синоптиците.

          В събота облачността ще е значителна, с локални валежи в Централна и Западна България. През нощта срещу неделя дъждът ще обхване и източните райони, но в неделя облаците ще се разкъсват, с кратки превалявания край морето и в Югоизточна България.

          Топъл уикенд след облачната седмица Топъл уикенд след облачната седмица

          Следващата седмица – нестабилна, но с надежда за слънце

          Времето ще остане променливо и неустойчиво до сряда, като на места ще има валежи. От четвъртък обаче се очаква по-сух и по-спокоен период.
          Сутрините ще са прохладни, с мъгли и условия за слани, а следобедите – по-слънчеви, с температури между 12 и 17 градуса.

