      петък, 07.11.25
          Война

          След битката за Покровск: Изравняване на фронта в Донбас и настъпление срещу Константиновка

          Изравняване на фронта в Донбас
          Изравняване на фронта в Донбас
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Според оценките на военни наблюдатели, изправянето на фронтовата линия между армиите на Русия и Украйна в Донбас вероятно ще започне веднага след превземането на Покровск, пише „Военная Хроника“.

          Както отбелязват от Telegram канала, очаква се руската офанзива да се засили близо до Константиновка, след което фронтът ще се затвори и официално ще започне последната фаза на боевете за Донбас.

          Основните цели на Русия ще бъдат Дружковка, Славянск и Краматорск. Няма обаче абсолютна сигурност относно щурм на Краматорск – градът има система от постоянни укрепления, подобна на Авдеевка, и почти всички мостове и естакади са минирани, така че щурмът на града не е задължително да се случи. Напълно възможно е да бъде възприета тактика като в Покровск, той да бъде обкръжен и всички сили да бъдат „изцедени“.

