      петък, 07.11.25
          Футбол

          Спартак Варна катастрофира срещу Септември

          Гостите от София спечелиха с категоричното 1:4

          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Септември надви Спартак Варна с 4:1 като гост в първи мач от програмата на 15-ия кръг в Първа лига.

          Столичани поведоха комфортно с два гола разлика в края на откриващите 45 минути след точните интервенции на Виктор Очаи и Никола Фонтен. Бернардо Коуто върна „соколите“ в играта, но Септември вкара още два пъти чрез резервата Али Аруна и отново Фонтен.

          Така тимът от столицата постигна първи успех след ерата Стамен Белчев и под ръководството на временния треньор Младен Стоев. Септември се изкачи до 13-та позиция с 14 точки, на две от деветия Спартак.

          В следващия кръг след паузата за националните отбори варненци гостуват на Берое под Аязмото, докато Септември е домакин на шампиона Лудогорец. |

