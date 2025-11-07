Спартак Варна катастрофира срещу Септември

Септември надви Спартак Варна с 4:1 като гост в първи мач от програмата на 15-ия кръг в Първа лига.

Столичани поведоха комфортно с два гола разлика в края на откриващите 45 минути след точните интервенции на Виктор Очаи и Никола Фонтен. Бернардо Коуто върна „соколите“ в играта, но Септември вкара още два пъти чрез резервата Али Аруна и отново Фонтен.

Така тимът от столицата постигна първи успех след ерата Стамен Белчев и под ръководството на временния треньор Младен Стоев. Септември се изкачи до 13-та позиция с 14 точки, на две от деветия Спартак.

В следващия кръг след паузата за националните отбори варненци гостуват на Берое под Аязмото, докато Септември е домакин на шампиона Лудогорец. |