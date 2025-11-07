Станислав Бачев: Управляващите ни са неадекватни и некадърни

„Управляващите ни са неадекватни и некадърни. Очевидно не осъзнават какво се случва или дори да го осъзнават, то нямат капацитета да го променят.“

Това заяви политологът Станислав Бачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Според Бачев правителството вече е тръгнало по спиралата надолу. Той заяви, че Борисов за пореден път е излъгал като е заявил, че разполага с най-много информация.