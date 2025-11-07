НА ЖИВО
          Станислав Бачев: Управляващите ни са неадекватни и некадърни

          „Управляващите ни са неадекватни и некадърни. Очевидно не осъзнават какво се случва или дори да го осъзнават, то нямат капацитета да го променят.“

          Това заяви политологът Станислав Бачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Бачев правителството вече е тръгнало по спиралата надолу. Той заяви, че Борисов за пореден път е излъгал като е заявил, че разполага с най-много информация.

          „Това, което се случва, ние напълно го заслужаваме. Единствено по този начин ще се случи взрив. Трябва да се случи някакъв огромен катарзис, който да доведе до всеобщо страдание“, каза още гостът.

