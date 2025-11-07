НА ЖИВО
          Старт на новия HOLIDAY PARK в Русе

          С официална церемония стартира изграждането на осмия HOLIDAY PARK в България. Новият търговски парк ще се намира на бул. „Липник“ 73 в гр. Русе — локация с отлична достъпност и стратегическо разположение, добре позната на жителите и гостите на града.

          Инвеститор на проекта е „Видеолукс Холдинг“, а изпълнител на строителните дейности — строителна фирма МСК. След завършването си, HOLIDAY PARK Русе ще обогати търговската инфраструктура на града и ще предложи на посетителите модерна и удобна среда за пазаруване и отдих.

          „За всички нас, както и за жителите и гостите на града, HOLIDAY PARK Русе е дългоочакван и мечтан проект, който вече направи първата стъпка от своята реализация. Горди сме, че можем да допринесем за развитието на Русе с един модерен търговски парк. Създаваме място, където посетителите ще могат да прекарват свободното си време приятно и да пазаруват удобно и разнообразно“, отбеляза Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на „Видеолукс Холдинг“.

          Модерният комплекс ще включва над 20 магазина и заведения, сред които Billa, Decathlon, Pepco, Ciela, Subra, Opticlasa и други. С площ от над 11 000 кв.м, паркът ще създаде повече от 100 нови работни места и ще даде тласък на местната икономика.

          За максимално удобство на клиентите ще има над 300 безплатни паркоместа, зарядни станции за електромобили и соларни панели върху покривите на обектите — част от ангажимента на компанията към устойчивото развитие и енергийната ефективност.

          HOLIDAY PARK Русе е част от портфолиото на „Видеолукс Холдинг“, която вече успешно е реализирала подобни проекти в София, Перник, Стара Загора, Пазарджик, Шумен и Хасково.

          Очаква се търговският комплекс да отвори врати през есента на 2026 г., превръщайки се в нова притегателна точка за жителите на Русе и региона.

