Терзиев срещу Борисов: Не е просто лъжа – това е цинизъм

Кметът на София Васил Терзиев отговори остро на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано заяви, че „с такъв кмет София няма да има Детска болница“.

„По принцип подхождам с насмешка и снизхождение към подмятанията на Бойко Борисов по мой адрес. Свикнал съм с тях – те са част от политическия театър, който гледаме вече твърде дълго. Но има теми, които не могат да бъдат подминавани с усмивка“, написа Терзиев във Facebook.

„Това вече не е просто лъжа – това е цинизъм“

„Когато някой използва темата за детската болница, за да извлече политически дивидент, това вече не е просто лъжа – това е цинизъм. Детското здраве и животът на децата са личен въпрос за всеки родител, за всеки човек с поне малко сърце. А темата за Националната детска болница стана болезнена именно заради бездействието и цинизма на хората, които управляваха София и държавата повече от 20 години – на които Борисов е емблема“, заяви Терзиев. - Реклама -

Той припомни, че Общественият съвет за изграждане на Националната детска болница е подал оставка заради липса на достъп до ключова информация и ограничаване на обществения контрол, като подчерта, че проблемът не е в сегашната общинска управа, а в наследената система.

„Именно Борисов и политическият „елит“ на последните две десетилетия дължат отговори защо и как се стигна дотук. Докато фокусът винаги е бил върху бетона и кой ще строи, ние не сме спирали да действаме по същество през последните две години“, каза кметът.

„Това не са думи, това са действия“

„Миналата седмица подписахме споразумение със Здравната инвестиционна компания за детска болница и АПИ за изграждането на инфраструктурата за достъп до бъдещата болница. Това ще ускори не само строителството, но и довършването на Южната дъга на Околовръстния път – проблем, който всички софиянци усещат ежедневно. Това не са думи, това са действия“, подчерта Терзиев.

Той допълни, че е абсурдно Борисов, който 20 години е имал възможността да реши проблема, днес да обвинява онези, които реално го решават.

„Карнавалът е през февруари – сега бях по работа“

Кметът на София коментира и нападките на Борисов, че бил „на карнавал в Рио де Жанейро“, докато в София има криза с отпадъците:

„Карнавалът в Рио е през февруари. Да, бил съм там – преди години, на самия карнавал. Сега обаче бях по работа. Само че това трудно може да бъде разбрано от човек, който очевидно свързва всяко служебно пътуване с туризъм. Всеки съди за другите по себе си“, написа Терзиев.

Той добави, че по време на визитата София е получила международно признание и награда, част от активната политика за градска дипломация:

„Докато някои си измислят карнавали, София получи международна награда и направи поредна стъпка в утвърждаването си като модерен европейски град. Това признание не идва от телевизионни студия, а от градове, които наистина работят за бъдещето си.“

Изявлението на Терзиев идва след коментар на Бойко Борисов, който заяви:

„С такъв кмет София няма да има Детска болница. Той е една седмица в Рио де Жанейро на карнавал. Докато в Бургас и Пловдив, където има кметове на ГЕРБ, детските болници вече са готови.“

Кметът на София отговори, че няма време за празни приказки: