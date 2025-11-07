Терзиев срещу Борисов: Не е просто лъжа – това е цинизъм

Кметът на София Васил Терзиев отговори остро на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано заяви, че „с такъв кмет София няма да има Детска болница“.
„Това вече не е просто лъжа – това е цинизъм“
Той припомни, че Общественият съвет за изграждане на Националната детска болница е подал оставка заради липса на достъп до ключова информация и ограничаване на обществения контрол, като подчерта, че проблемът не е в сегашната общинска управа, а в наследената система.
„Това не са думи, това са действия“
Той допълни, че е абсурдно Борисов, който 20 години е имал възможността да реши проблема, днес да обвинява онези, които реално го решават.
„Карнавалът е през февруари – сега бях по работа“
Кметът на София коментира и нападките на Борисов, че бил „на карнавал в Рио де Жанейро“, докато в София има криза с отпадъците:
Той добави, че по време на визитата София е получила международно признание и награда, част от активната политика за градска дипломация:
Изявлението на Терзиев идва след коментар на Бойко Борисов, който заяви:
Кметът на София отговори, че няма време за празни приказки:
