НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          The Economist: Тръмп се бори с Русия и Китай за Централна Азия – регион, богат на критично важните редкоземни метали

          0
          12
          Тръмп и Централна Азия
          Тръмп и Централна Азия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали, както и огромният монопол на Пекин върху преработката на тези жизненоважни минерали, принуждават Вашингтон да търси алтернативни източници на суровини и тяхната обработка.

          - Реклама -

          Както пише The ​​Economist, оптималният вариант е регионът на Централна Азия, който разполага с изобилие от запаси от петрол, газ и енергия и се стреми да диверсифицира своите икономически и военни партньорства, далеч от Русия и Китай.

          В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна в Белия дом с лидерите на пет страни от Централна Азия – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – като част от продължаващите усилия на Вашингтон за засилване на влиянието си в този богат на минерали регион.

          „Ако сте САЩ и искате да се конкурирате, трябва да намерите други страни, готови да ви приемат без строги екологични разпоредби“, казва бившият посланик на САЩ в Казахстан Уилям Кортни.

          През първите шест месеца от втория мандат на Тръмп Белият дом подписа търговски споразумения със страни от Централна Азия на обща стойност 12,4 милиарда долара. Тази седмица, според съобщенията, министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник е посредничил в преговорите между американската компания Cove Kaz Capital Group и казахстанския суверенен фонд относно разработването на две големи находища. Страната има достъп до едни от най-големите неизползвани запаси от волфрам в света, който е от решаващо значение за производството на оръжия и боеприпаси.

           „Въпреки това конкуренцията за Централна Азия остава ожесточена. През юни китайският президент Си Дзинпин присъства на преговори на C5 в Казахстан, за да засили участието на страните от Централна Азия в инициативата на Пекин „Един пояс, един път“. А миналия месец руският президент Владимир Путин присъства на срещата на върха на C5 в Таджикистан, за да засили военното сътрудничество“, отбелязва изданието.

          По-рано Тръмп обяви важно търговско-икономическо споразумение с Узбекистан.

          „През следващите три години Узбекистан ще инвестира близо 35 милиарда долара в покупки и инвестиции, а през следващото десетилетие – повече от 100 милиарда долара в ключови американски отрасли, включително критични минерали, авиация, авточасти, инфраструктура, селско стопанство, енергетика и химикали, както и информационни технологии и други сектори“, заяви той.

          Битката за редкоземни метали

          В началото на август Пекин ограничи доставките на редкоземни метали за западните отбранителни компании, които са важни за микроелектрониката, двигателите за дронове, системите за насочване на ракети и други приложения.

          На този фон световните лидери започнаха да се обединяват около Вашингтон. Например, САЩ подписаха споразумение за редкоземни метали с Австралия, а впоследствие Вашингтон подписа подобно споразумение с Токио.

          Ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали, както и огромният монопол на Пекин върху преработката на тези жизненоважни минерали, принуждават Вашингтон да търси алтернативни източници на суровини и тяхната обработка.

          - Реклама -

          Както пише The ​​Economist, оптималният вариант е регионът на Централна Азия, който разполага с изобилие от запаси от петрол, газ и енергия и се стреми да диверсифицира своите икономически и военни партньорства, далеч от Русия и Китай.

          В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна в Белия дом с лидерите на пет страни от Централна Азия – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – като част от продължаващите усилия на Вашингтон за засилване на влиянието си в този богат на минерали регион.

          „Ако сте САЩ и искате да се конкурирате, трябва да намерите други страни, готови да ви приемат без строги екологични разпоредби“, казва бившият посланик на САЩ в Казахстан Уилям Кортни.

          През първите шест месеца от втория мандат на Тръмп Белият дом подписа търговски споразумения със страни от Централна Азия на обща стойност 12,4 милиарда долара. Тази седмица, според съобщенията, министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник е посредничил в преговорите между американската компания Cove Kaz Capital Group и казахстанския суверенен фонд относно разработването на две големи находища. Страната има достъп до едни от най-големите неизползвани запаси от волфрам в света, който е от решаващо значение за производството на оръжия и боеприпаси.

           „Въпреки това конкуренцията за Централна Азия остава ожесточена. През юни китайският президент Си Дзинпин присъства на преговори на C5 в Казахстан, за да засили участието на страните от Централна Азия в инициативата на Пекин „Един пояс, един път“. А миналия месец руският президент Владимир Путин присъства на срещата на върха на C5 в Таджикистан, за да засили военното сътрудничество“, отбелязва изданието.

          По-рано Тръмп обяви важно търговско-икономическо споразумение с Узбекистан.

          „През следващите три години Узбекистан ще инвестира близо 35 милиарда долара в покупки и инвестиции, а през следващото десетилетие – повече от 100 милиарда долара в ключови американски отрасли, включително критични минерали, авиация, авточасти, инфраструктура, селско стопанство, енергетика и химикали, както и информационни технологии и други сектори“, заяви той.

          Битката за редкоземни метали

          В началото на август Пекин ограничи доставките на редкоземни метали за западните отбранителни компании, които са важни за микроелектрониката, двигателите за дронове, системите за насочване на ракети и други приложения.

          На този фон световните лидери започнаха да се обединяват около Вашингтон. Например, САЩ подписаха споразумение за редкоземни метали с Австралия, а впоследствие Вашингтон подписа подобно споразумение с Токио.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Перу обяви мексиканския президент Клаудия Шейнбаум за персона нон грата

          Екип Евроком -
          Парламентът на Перу обяви президента на Мексико, Клаудия Шейнбаум, за персона нон грата, мотивирайки се с нейната „неприемлива намеса във вътрешните работи“ на страната,...
          Свят

          Въпреки скандалите и протестите, SHEIN печели сърцата на французите

          Дамяна Караджова -
          Китайският моден гигант SHEIN се оказа в центъра на политическа и търговска буря във Франция.
          Политика

          САЩ подкрепя стратегически енергийни проекти в България

          Десислава Димитрова -
          Министърът на енергетиката Жечо Станков проведе разговор в Атина със секретаря по енергетика на САЩ Крис Райт, по време на който двамата обсъдиха ключови въпроси от двустранния енергиен дневен ред.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions